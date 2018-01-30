ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. "Кремлевский доклад" приведет к новым санкциям против России, заявил министр финансов США Стивен Мнучин на заседании банковского комитета конгресса.
"Предложения по санкциям — беспрецедентная работа, и мы будем использовать этот доклад в рамках намеченного курса ввести санкции. Не интерпретируйте это так, что мы не вводим санкции в отношении кого-то из упомянутых в этом докладе", — сказал Мнучин.
Он добавил, что санкции станут следствием закрытой части доклада, в которой более сотни страниц. По словам Мнучина, его ведомство с нетерпением ждет, что конгресс рассекретит этот раздел.
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Президент России Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США. Причем Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, поэтому она пока воздержится от ответных шагов и будет следить за развитием ситуации.
Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".