Москва о "кремлевском списке": недружественный шаг, лишенный смысла

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. С недоумением восприняли российские политики публикацию минфином США "кремлевского списка", назвав такие действия Вашингтона беспрецедентными, лишенными логики и создающими новые сложности для налаживания и без того напряженных отношений между РФ и Соединенными Штатами.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. Он отметил, что Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном и пока воздержится от ответных шагов. По мнению Путина, РФ на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заключение по этому списку можно будет дать после его анализа, подчеркнув, что эмоциональный подход здесь неприемлем. Некоторые российские политики считают публикацию "кремлевского списка" грубым вмешательством в дела РФ и предлагают не оставлять действия Вашингтона без ответа.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

От ответа пока воздержимся

Путин, который заявил о намерении баллотироваться на следующий президентский срок, прокомментировал публикацию "кремлевского списка" на встрече с доверенными лицами своего избирательного штаба. По его словам, Москва пока воздержится от ответных шагов.

"Мы ждали этого списка. И не буду скрывать, мы готовы были предпринять ответные шаги, причем, серьезные, которые скатили бы наши отношения к нулю совсем. Мы воздержимся пока от этих шагов", — заявил Путин.

Глава государства отметил, что "кремлевский список" США — это недружественный акт, он наносит вред отношениям России и США, которые и без того находятся в тяжелом положении. По словам президента, он не видит смысла в подобных действиях. При этом он подчеркнул, что Россия хочет развивать отношения с США и не заинтересована в их сворачивании.

"Мы будем внимательно смотреть за тем, как будет развиваться ситуация на практике, потому что там есть еще какой-то секретный список, в этом списке, говорят, какие-то фамилии с какими-то звездочками, надо с этим разобраться, как это будет все происходить. Мы не заинтересованы в том, чтобы сворачивать отношения, мы наоборот хотим развивать наши отношения с Соединенными Штатами. Уверен, что в этом заинтересован народ Соединенных Штатов, народ России и в целом в мире вздохнут с облегчением, если увидят, что две крупнейшие ядерные державы выстраивают отношения по-современному, с уважением друг к другу. Но все должны понимать, что бесконечной сдачи позиции ожидать невозможно", — подчеркнул Путин.

По мнению президента, включение российских правозащитников в "кремлевский список" минфина США показывает, что американцы сами не знают, чего хотят.

"В этот список, кстати сказать, внесли и моего советника, который возглавляет Совет при президенте по правам человека, а значит, что и всех правозащитников туда внесли, что ли, вместе с ним? Так они хотят бороться за права человека или они будут санкционировать тех, кто у нас борется за права человека? В этот список внесли сотрудницу администрации (президента), которая является омбудсменом по вопросам детства, и в то же время ставят вопрос о возврате к практике усыновления наших детей американцами. Так они хотят этим заниматься или они будут подвергать всех санкциям, кто занимается у нас этой сферой деятельности? Они чего хотят? Они должны сами для себя это решить, чего они хотят", — сказал он.

По мнению Путина, РФ на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет". "Что я хочу сказать в целом по этой тематике — не по этому списку, а по этой тематике — нам больше всего с вами нужно думать о себе: нужно заниматься своей экономикой, сельским хозяйством, нужно заниматься поддержкой экспорта, здравоохранением, образованием, обороноспособностью, и тогда придет осознание того, что нет никакого смысла формулировать списки, угрожать, пугать или пытаться сдерживать наше развитие — вот это самое главное, чем мы должны заниматься", — отметил президент.

Комментируя отсутствие своего имени в списке, он в шутку сказал, что ему обидно.

Других людей нет

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя "кремлевский список", напомнил, что у Вашингтона нет иных людей для контакта.

"Мы прекрасно понимаем, что даже при наличии всякого рода списков, для контактов никаких других людей нет", — сказал Медведев на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Бельгии во вторник.

Он отметил, что если Вашингтон задействует "кремлевский список", то от российской стороны последует адекватная реакция. По мнению российского премьера, подобные списки укрепляют антироссийские настроения и отравляют отношения двух стран.

"Публикация подобных списков отравляет наши отношения, и очевидно, что в нашей стране будет больше людей, которые будут не любить Америку, а в Америке будут укрепляться антироссийские настроения. Очевидно, что и то, и другое, в конечном счете, уводит нас от конструктивного диалога. И антиамериканские отношения в нашей стране, и антироссийские настроения в Соединенных Штатах Америки. Вот такие списки, они, к сожалению, эти тенденции закрепляют", — сказал он.

При этом, по словам Медведева, значение "кремлевского списка" минфина США сравнимо с нулем, поскольку он не окажет никакого влияния на то, что происходит в стране.

Надо понять мотивацию

Песков, комментируя журналистам публикацию "кремлевского списка", заявил, что непрофессиональный и эмоциональный подход к анализу заявлений администрации президента США Дональда Трампа неприемлем. Пресс-секретарь президента РФ несколько раз подчеркнул, что публикация "кремлевского списка" нуждается в анализе.

"Администрация Трампа этого не заявляла, — ответил Песков на вопрос, как в Кремле относятся к якобы прозвучавшему заявлению администрации Трампа о том, что никаких новых санкций вводить не будет. — Администрация Трампа заявила, что по крайней мере сейчас они не видят необходимости, а в пояснениях, которые были даны, было подчеркнуто, что в будущем, если посчитают целесообразным, будут вводиться персональные санкции. Вот здесь нужно быть очень внимательным, и здесь именно дьявол кроется в деталях, вот которые нужно понять и нужно, скажем так, систематизировать для лучшего понимания. Здесь поверхностный, непрофессиональный подход, эмоциональный, он совершенно неприемлем".

"Вся эта публикация связана с тем, что трудно пока ее понять, поэтому предстоит изрядно поработать, чтоб понять: "а" — какую-то мотивацию, "б" — причину включения, невключения. Пока вопросов больше, чем ответов", — добавил он.

Сам факт публикации Вашингтоном "кремлевского доклада" с упоминанием высшего руководства России Песков назвал беспрецедентным. Он признал, что публикация такого подробного списка может нанести ущерб имиджу попавших в него предпринимателей и политиков.

"Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно сначала проанализировать (список), потому что публикация беспрецедентная. С одной стороны, огромное количество в тексте оговорок относительно того, что никоим образом это не является санкциями или ограничениями, но, с другой стороны, предание публичности такого максимально возможного списка просто всего и вся, наверное, потенциально может наносить ущерб и имиджу, и реноме, и нашим предприятиям, и нашим предпринимателям, и нашим политикам, и членам руководства", — сказал Песков.

"Поэтому необходим анализ (данного списка). Не первый день мы живем в условиях достаточно агрессивных проявлений в наш адрес, поэтому здесь не нужно предаваться эмоциям. Нужно все понять, а потом уже сформулировать позицию", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Грубое вмешательство и никакой логики

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что публикация "кремлевского списка" означает грубое вмешательство в суверенные дела РФ.

"Внесение в подобный список руководства нашей страны, включая премьер-министра, никак иначе нельзя назвать, как грубейшим вмешательством во внутренние дела суверенного государства", — заявила Матвиенко журналистам.

"Господа, не вам решать, кто будет руководить страной. Это будет решать наш народ", — сказала она, обращаясь к авторам списка.

По ее словам, не было "никаких причин и поводов" для публикации такого списка. "Там нет вообще никакой логики", — подчеркнула спикер.

Матвиенко отметила, что публикация "кремлевского списка" в преддверии президентских выборов в РФ говорит о попытке Вашингтона вмешаться в избирательный процесс. По мнению спикера Совфеда, США подобным шагом возвели новую преграду налаживанию и развитию отношений с РФ.

Она также убеждена, что публикация "кремлевского списка" является продолжением попыток вести с Россией торговую войну, выдавить ее с энергетического рынка и рынка вооружений. По словам Матвиенко, эти "потуги" бессмысленны и не дадут желаемого эффекта.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин также полагает, что действия Вашингтона выглядят как недобросовестная конкуренция.

"В принципе, отношусь к этому индифферентно, но просто все это выглядит довольно-таки враждебно и, как я сказал, преследует "шкурняк" такой, экономический "шкурняк" во всем", — сказал Рогозин журналистам.

Он отметил, что новый виток направлен на то, чтобы "сделать плохо тем, с кем мы сотрудничаем".

Попытка повлиять извне

С Матвиенко солидарен спикер Госдумы Вячеслав Володин: по его мнению, публикация "кремлевского списка" — это очередная попытка Вашингтона повлиять на российскую внутреннюю политику.

"Введение новых санкций – очередная попытка заокеанских коллег повлиять на российскую внутреннюю политику. Однако, когда речь идет о санкциях, необходимо принимать во внимание их влияние и на граждан США", — приводятся слова Володина на сайте ГД.

По его словам, "простые люди станут заложниками амбиций представителей американской элиты". "Более того, меры, которые хотят предпринять США, затронут многие государства", — отметил политик.

Самоуверенность и безрассудство

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя "кремлевский список", заявил, что в современном мире нельзя совершать такие глупые шаги, и отметил, что без России невозможно решить ни одну серьезную международную проблему.

"Новый список США. Небывалая в истории человечества самоуверенность и безрассудство! В современном мире нельзя совершать такие глупые шаги. Без России они не смогут решить ни одну международную проблему. Отрезвление придет! И оно будет иметь эффект, который не снился деятелям США!", — написал он в Twitter.

Глава Чечни также отмечает вмешательство Вашингтона во внутриполитические процессы России.

"Я лично ни на минуту не сомневаюсь в том, что Вашингтон перешел в стадию открытого вмешательства во внутриполитические процессы в России. Я имею в виду предстоящие выборы президента России. Наглость, конечно, не имеет никаких границ. В список внесено все руководство страны", — написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Нужен жесткий ответ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Россия должна жестко отреагировать на публикацию "кремлевского доклада", однако необязательно симметрично.

"Сам список "кремлевского доклада", куда вошло практически все руководство России, не только подрывает возможность дальнейшего диалога, но и ставит российско-американские отношения на грань разрыва", — считает он.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов также полагает, что РФ стоит ответить на действия Вашингтона.

"Безусловно, наше руководство примет все необходимые меры реагирования на этот выпад, но я бы задумался о составлении зеркального "вашингтонского списка", куда бы включил всех официальных американских лиц, виновных в развязывании этой санкционной войны против нашей страны", — заявил Милонов РИА Новости.

Парламентарий отметил, что санкционная политика США демонстрирует, что Россия идет правильным курсом и "отказывается плясать под дудку госдепа, как это было в 1990-е годы".