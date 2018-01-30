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Реакция на санкции

Рогозин оценил ущерб от санкций для европейских компаний

16:5230.01.2018
(обновлено: 18:12 30.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкДмитрий Рогозин. Архивное фотоДмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ГОРКИ, 30 янв — РИА Новости. Ущерб от санкций для европейских компаний составляет сотни миллиардов долларов, в свою очередь, стратегически для Москвы — при правильных действиях — санкции США выгодны, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин во вторник.

Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Рогозин считает "кремлевский доклад" враждебным для российского ОПК
По словам Рогозина, данные санкционные меры могут быть выгодны американцам, потому что "они просовывают свой товар, лишая европейцев возможности сбыта своего товара на территорию России", и мешая России продавать свой товар в третьих странах.

"Но это категорически невыгодно европейцам. То есть американцам выгодно, России стратегически, в общем-то, если она правильно себя поведет, выгодно, потому что она приобретает много компетенций. А Европе, нашим европейским партнерам, нашим соседям, это невыгодно. Ущерб для их компаний исчисляется, конечно, даже не десятками, а сотнями миллиардов долларов, к сожалению", — сказал Рогозин, отвечая на вопрос, действительно ли оборонка России потеряла миллиарды долларов из-за санкций, как утверждает Госдеп США.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
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Реакция на санкции
Комментарии
14 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Mix - Max
Это же в какую сторону эта команда двигалась все эти 18 лет, что теперь куда не сунься, везде пятая точка американцев??? Более того, додумались ещё хранить весь свой золотовалютный запас в логове, так называемого, злейшего врага. Напрашивается закономерный вопрос, а не засланные ли они казачки тем же госдепом???
17:36
30.01.2018
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Царь Горы
Да, теперь отсутствие Базы на Луне можно списать на санкции. Для него санкции на пользу.
17:24
30.01.2018
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