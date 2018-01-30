ГОРКИ, 30 янв — РИА Новости. Ущерб от санкций для европейских компаний составляет сотни миллиардов долларов, в свою очередь, стратегически для Москвы — при правильных действиях — санкции США выгодны, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин во вторник.

По словам Рогозина, данные санкционные меры могут быть выгодны американцам, потому что "они просовывают свой товар, лишая европейцев возможности сбыта своего товара на территорию России", и мешая России продавать свой товар в третьих странах.

"Но это категорически невыгодно европейцам. То есть американцам выгодно, России стратегически, в общем-то, если она правильно себя поведет, выгодно, потому что она приобретает много компетенций. А Европе, нашим европейским партнерам, нашим соседям, это невыгодно. Ущерб для их компаний исчисляется, конечно, даже не десятками, а сотнями миллиардов долларов, к сожалению", — сказал Рогозин, отвечая на вопрос, действительно ли оборонка России потеряла миллиарды долларов из-за санкций, как утверждает Госдеп США.