Медведев сравнил значение "кремлевского списка" с нулем

ГОРКИ, 30 янв — РИА Новости. Значение "кремлевского списка" Минфина США сравнимо с нулем, заявил во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с бельгийским коллегой Шарлем Мишелем.

"Какое значение этого списка? Ну, я бы сказал, что значение этого списка зеро, оно стремится к нулю. Почему? Потому что, если бы мы представили себе обратную ситуацию, вот мы, допустим, взяли и подготовили список, в который включили администрацию президента (США Дональда — ред.) Трампа целиком, палату представителей, сенат, Верховный суд, офис генерального прокурора, что произойдет после этого в Америке? Ничего. То же самое произойдет и в нашей стране — то есть ничего не произойдет", — сказал Медведев.

Он отметил, что в РФ прекрасно понимают, что даже при наличии "всякого рода списков", для контактов никаких других людей нет. "Точно так же, как и у них не существует других должностных лиц. Именно поэтому, я считаю, что значение подобного рода списков, если говорить о официальной части, если говорить о должностных лицах — оно стремится к нулю", — подчеркнул Медведев.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".