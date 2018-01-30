Рогозин считает "кремлевский доклад" враждебным для российского ОПК

ГОРКИ, 30 янв — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, говоря о "кремлевском докладе" Минфина США по влиянию на ОПК, заявил, что это выглядит враждебно, как недобросовестная конкуренция.

"В принципе отношусь к этому индифферентно, но просто все это выглядит довольно-таки враждебно и, как я сказал, преследует шкурняк такой, экономический шкурняк во всем", — сказал Рогозин журналистам.

Он отметил, что новый виток направлен на то, чтобы "сделать плохо тем, с кем мы сотрудничаем".

"Нам надо просто выработать определённые меры, которые нивелируют это давление", — добавил вице-премьер.

Он напомнил, что в части того, что касается давления на сами предприятия, с точки зрения закупки комплектующих, возможностей получать дешевые кредиты и так далее — власти уже частично разобрались.

"Еще с 2014 года был введен план импортозамещения, он так или иначе с некоторыми проблемами, но реализуется довольно успешно", — сказал он.

"Что касается давления на наших партнёров — это соответственно тоже обсуждаем, уже принимаются решения, которые позволят защитить экспорт российского вооружения", — добавил вице-премьер.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".