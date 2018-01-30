Путин пошутил о том, что его не включили в "кремлевский доклад"

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с доверенными лицами своего избирательного штаба пошутил на тему того, что его не включили в "кремлевский доклад" США.

"Обидно", — ответил президент на вопрос, как он относится к тому, что не попал в список.

Глава государства также сказал, что не видит смысла в действиях Вашингтона. Но это "безусловно, недружественный акт", который осложняет и без того находящиеся в тяжелом положении отношения двух стран, отметил российский лидер.

При этом Москва пока воздержится от ответных шагов, хотя была к ним готова. По словам Путина, России важнее заниматься своими проблемами, поддержкой экономики, сельского хозяйства, образования, обороноспособности.

"И тогда придет осознание того, что нет никакого смысла формулировать какие-то списки, угрожать, пугать или пытаться сдерживать наше развитие. Вот это самое главное, чем мы должны заниматься, руководствуясь известным правилом "собака лает, а караван идет", — подчеркнул президент.

Он добавил, что Россия хочет развивать отношения с США и не заинтересована в их сворачивании. "В мире вздохнут с облегчением, если увидят, что две крупнейшие ядерные державы выстраивают отношения по-современному, с уважением друг к другу", — считает Путин.

"Кремлевский список"

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский доклад" — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов. В документе оказалось все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, все федеральные министры, руководство администрации президента, спикеры Госдумы и Совета Федерации, руководители крупнейших госкомпаний.

Список подготовили в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который приняли летом 2017 года. Авторы доклада подчеркнули, что документ не влечет за собой автоматического наложения санкций, но подразумевает, что ограничительные меры могут ввести будущем.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикацию беспрецедентной. По его словам, попавших в список бизнесменов и политиков де-факто назвали врагами США.