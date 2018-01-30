МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Включенных в "кремлевский список" российских политиков и бизнесменов де-факто назвали врагами США, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал публикацию подобного списка беспрецедентной.

Как России следует ответить на публикацию "кремлевского доклада" США по санкциям? Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США

Необходимо сразу ввести санкции против американских чиновников и бизнесменов

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"Если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, ведь это все делается в соответствии с законом по противодействию врагам США <…>. Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление", — заявил Песков.

Представитель Кремля также призвал не предаваться эмоциям по поводу "кремлевского доклада", однако добавил, что публикация такого списка может нанести ущерб имиджу попавших в него предпринимателей и политиков. При этом он признался, что сам индифферентно относится к попаданию в перечень.

По словам Пескова, этот документ нужно тщательно проанализировать.

"Не первый день мы живем в условиях достаточно агрессивных проявлений в наш адрес, поэтому здесь не нужно предаваться эмоциям", — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он также отметил, что сначала нужно все понять, а потом уже сформулировать позицию.

"Вся эта публикация связана с тем, что трудно пока ее понять, поэтому предстоит изрядно поработать, чтоб понять: "а" — какую-то мотивацию, "б" — причину включения, невключения. Пока вопросов больше, чем ответов", — заключил представитель Кремля.

"Кремлевский список"

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский доклад" — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов. Авторы доклада подчеркнули, что список не является санкционным, а попадание в него "не создает каких-либо других ограничений, запретов или ограничений на отношения с такими лицами".

В документе оказалось все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, все федеральные министры, руководство Администрации президента, спикеры Госдумы и Совета Федерации, чиновники, главы различных ведомств и руководители крупнейших госкомпаний.

Также в списке значатся так называемые олигархи — предприниматели, чье состояние, "по данным заслуживающих доверия источников" Минфина США, составляет не менее миллиарда долларов.

В частности, в документ попали Елена Батурина, Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Герман Греф, Леонид Федун, Сергей Галицкий, Алишер Усманов, Владимир Евтушенков, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Михаил Фридман, Владимир Лисин, Михаил Гуцериев, Сулейман Керимов, Андрей Костин, Михаил Прохоров.

Список подготовили в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который приняли в США летом 2017 года.

Удар по репутации

"Кремлевский список" — это попытка сделать российскую политическую и бизнес-элиту нерукопожатной в мировом сообществе, нанести репутационный удар, считает эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.

По его словам, после этой публикации российско-американские отношения опустились на самое дно

Он считает, что Вашингтон хочет нанести экономический удар не только российской элите, но и стране в целом.

"Для меня, конечно, то, что в список вошла вся политическая элита, было неожиданно, потому что я все-таки думал, что тот же Лавров не войдет в список просто по его профессиональным обязанностям, потому что человек в рамках своей должности взаимодействует с другими дипломатами в мире", — отметил эксперт.

Вмешательство в президентские выборы

Слатинов добавил, что с представителями бизнеса, которые также попали в этот список, "совсем печальная история", потому что им будет очень сложно заключать сделки и работать с международными компаниями после такого удара.

Публикация "кремлевского доклада" свидетельствует о том, что Соединенные Штаты пытаются оказать влияние на выборы президента и снизить уровень поддержки главы государства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Опубликование такого списка практически накануне выборов президента — это, безусловно, грубейшее вмешательство в избирательный процесс", — сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что действия Вашингтона говорят о том, что там " не знают наш народ, нашу страну".

"Это даст только обратный эффект, консолидацию общества в канун такого серьезнейшего события, как выборы, вокруг президента", — добавила председатель Совфеда.

Аналогичное мнение высказал накануне вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он подчеркнул, что публикация "кремлевского списка" — попытка повлиять на ход предвыборной кампании. "А это уже, простите, вмешательство во внутренние дела другой страны в чистом виде", — указал депутат.