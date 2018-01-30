Песков назвал "кремлевский доклад" фактически списком врагов США

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Включенных в "кремлевский список" США российских политиков и бизнесменов де-факто назвали врагами США, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он назвал публикацию подобного списка беспрецедентной.

"Если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, ведь это все делается в соответствии с законом по противодействию врагам США <…>. Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление", — заявил Песков.

При этом он предостерег от того, чтобы сейчас давать оценки этому списку — документ сначала нужно проанализировать.

"Вся эта публикация связана с тем, что трудно пока ее понять, поэтому предстоит изрядно поработать, чтоб понять: "а" — какую-то мотивацию, "б" — причину включения, невключения. Пока вопросов больше, чем ответов", — добавил представитель Кремля.

Песков также отметил, что публикация может нанести "ущерб и имиджу, и реноме" российских предпринимателей и политиков. При этом он признался, что сам индифферентно относится к попаданию в перечень.

Кто попал в доклад

Минувшей ночью Минфин США опубликовал "кремлевский доклад" — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов. Авторы доклада подчеркнули, что список не является санкционным.

В документе оказалось все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева. Кроме того, в список включили и всех федеральных министров, в том числе главу МИД Сергея Лаврова.

Также в перечень внесли руководство президентской администрации, спикеров Госдумы и Совфеда, глав крупных госкомпаний.