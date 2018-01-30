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Реакция на санкции

Песков назвал "кремлевский доклад" фактически списком врагов США

Сюжет:
"Кремлевский доклад" Минфина США (104)
12:1730.01.2018
(обновлено: 13:28 30.01.2018)
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© AFP 2018 / Brendan SmialowskiЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Brendan Smialowski

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Включенных в "кремлевский список" США российских политиков и бизнесменов де-факто назвали врагами США, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пушков назвал истинную цель новых антироссийских санкций США
Он назвал публикацию подобного списка беспрецедентной. 

"Если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, ведь это все делается в соответствии с законом по противодействию врагам США <…>. Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление", — заявил Песков.

При этом он предостерег от того, чтобы сейчас давать оценки этому списку — документ сначала нужно проанализировать. 

"Вся эта публикация связана с тем, что трудно пока ее понять, поэтому предстоит изрядно поработать, чтоб понять: "а" — какую-то мотивацию, "б" — причину включения, невключения. Пока вопросов больше, чем ответов", — добавил представитель Кремля.

Песков также отметил, что публикация может нанести "ущерб и имиджу, и реноме" российских предпринимателей и политиков. При этом он признался, что сам индифферентно относится к попаданию в перечень. 

Кто попал в доклад

Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Кремлевский доклад" США нельзя оставить без ответа, заявил депутат Госдумы
Минувшей ночью Минфин США опубликовал "кремлевский доклад" — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов. Авторы доклада подчеркнули, что список не является санкционным.

В документе оказалось все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева. Кроме того, в список включили и всех федеральных министров, в том числе главу МИД Сергея Лаврова.

Также в перечень внесли руководство президентской администрации, спикеров Госдумы и Совфеда, глав крупных госкомпаний.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

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Реакция на санкции
Комментарии
77 пользователей оставили 154 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
botanik_su
И вот ради всего этого (дружбы с Западом и всяческих свобод) мы разрушили СССР, где уже были:
1. Общая валюта в виде рубля
2. Общее таможенное пространство
3. Социальная защита и гарантии населению
4. Общее и неделимое пространство, промышленность, ВПК и инфраструктура
5. Единые стандарты
6. Единые вооруженные силы и силовые структуры
7. Отсутствие возможности межнациональных конфликтов
И вот взамен всего этого мы получили: полное отсутствие всего вышеперечисленного и, как следствие, - НАТО у границ и всеобъемлющие санкции на всех уровнях. Не было бы ядерного оружия - и война давно бы уже была.
1.
12:30
30.01.2018
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Jager
Медведеву пора заняться собственной страной, а не по заграницам разъезжать. Для этого Путин есть.
12:25
30.01.2018
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