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Реакция на санкции

Минфин США опубликовал "кремлевский доклад"

Сюжет:
"Кремлевский доклад" Минфина США (55)
10:5630.01.2018
(обновлено: 11:39 30.01.2018)
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© MLADEN ANTONOV / AFP Минфин США. Архивное фотоМинфин США. Архивное фото
© MLADEN ANTONOV / AFP

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Министерство финансов США в ночь на вторник опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в котором фигурируют 210 человек – под возможные будущие санкции Вашингтона попали крупные российские бизнесмены, высокопоставленные чиновники и политики.

Как России следует ответить на публикацию "кремлевского доклада" США по санкциям?
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  • 42.1%

    Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США

  • 35.6%

    Необходимо сразу ввести санкции против американских чиновников и бизнесменов

  • 22.3%

    Москве не стоит поддаваться на эту провокацию
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Всего в докладе фигурируют 96 крупных российских бизнесменов, а также 114 политиков и чиновников – лица, как считается, приближенные к российскому руководству.

Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что против них могут быть введены ограничительные меры со стороны США в будущем. В американском минфине отметили, что представленный конгрессу США список не является санкционным, а содержит лишь рекомендации. При этом ряд фигурантов списка уже находятся под санкциями США.

Ранее посол США в Москве Джон Хантсман подчеркивал, что публикация доклада не означает автоматического введения санкций против указанных в нем лиц. Кроме того, США ранее обнародовали список российских оборонных компаний и учреждений, которые в теории могут подпасть под секторальные санкции.

© AFP 2018 / Karen BleierЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
© AFP 2018 / Karen Bleier
Здание министерства финансов США в Вашингтоне

Фигуранты: бизнесмены, политики, чиновники

В докладе названо все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева и главу МИД Сергея Лаврова.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
"Кремлевский доклад" не является санкционным, заявил минфин США

В список помимо Медведева включены первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Сергей Приходько, Александр Хлопонин, Виталий Мутко, Аркадий Дворкович, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Дмитрий Рогозин.

Также в списке находятся министры Михаил Абызов, Александр Ткачев, Владимир Пучков, Николай Никифоров, Михаил Мень, Владимир Мединский, Сергей Шойгу, Максим Орешкин, Ольга Васильева, Александр Новак, Александр Галушка, Антон Силуанов, Сергей Лавров, Вероника Скворцова, Денис Мантуров, Владимир Колокольцев, Александр Коновалов, Максим Топилин, Сергей Донской, Лев Кузнецов, Павел Колобков, Максим Соколов.

В список вошли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спецпредставитель президента Сергей Иванов, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, первый замминистра обороны, глава Генштаба Валерий Герасимов, начальник ГРУ Игорь Коробов, заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев.

Председатель СПЧ Михаил Федотов. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава СПЧ призвал США не усиливать напряженность санкциями

Также в список попали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, мэр Москвы Сергей Собянин, генпрокурор Юрий Чайка, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСО Дмитрий Кочнев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, глава Главного управления спецпрограмм президента Александр Линец, управляющий делами президента Александр Колпаков, директор Государственной фельдъегерской службы Валерий Тихонов.

В список включены глава Ростеха Сергей Чемезов, бывший глава Россетей Олег Бударгин, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, глава Русгидро Николай Шульгинов и ряд других глав госкомпаний и крупных бизнесменов.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

Первая реакция

Как заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, "кремлевский доклад" является грубейшим нарушением принципов отношений между государствами и делает сотрудничество РФ и США практически невозможным.

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова (ЛДПР), "кремлевский доклад" — это недружественный шаг со стороны США, однако Москве не следует сразу же отвечать симметрично, необходимо оценить последствия, которые может повлечь публикация минфином Соединенных Штатов этого списка.

Российский рубль. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, в РФ проведут мониторинг ситуации и при необходимости отреагируют на публикацию минфина США, но пока никаких поводов для ответных действий нет.

В свою очередь бизнес-омбудсмен Борис Титов, попавший в "кремлевский доклад" США, заявил, что продолжит налаживать отношения с Западом, при этом добавив, что список ударил по омбудсменам, чтобы уменьшить эффективность работы гражданских институтов.

Как отметил, зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ("Справедливая Россия"), такие действия США, как "кремлёвский доклад", ставят под угрозу отношения между странами.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сказал, что если в отношении конкретных лиц так называемого "кремлевского списка" будут введены реальные санкции, Россия будет отвечать зеркально.

Секретный список

Согласно сообщению американского минфина, также был подготовлен секретный "кремлевский список", куда могут войти менее высокопоставленные чиновники РФ или лица с состоянием менее миллиарда долларов.

Андрей Кортунов. Архивное фото
© Фото : Российский совет по международным делам (РСМД)
Эксперт о "кремлевском докладе": США пошли по самому легкому пути

Как говорится в пресс-релизе минфина США, переданное конгрессу секретное приложение к обнародованному ранее списку "может включать" лиц, не вошедших в основной список, и такие лица "могут занимать должности ниже упомянутых в несекретном докладе (лиц) или иметь состояние ниже 1 миллиарда долларов".

Несколькими днями ранее

В прошлую пятницу минфин США ввел новые санкции против России из-за ситуации на Украине. В санкционный список вошел 21 гражданин России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девять компаний, зарегистрированных на Украине и в РФ.

В опубликованный в пятницу список дополнений к санкциям вошли замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

Самый легкий путь

Как заявил РИА Новости директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя "кремлевский доклад" американского минфина, ведомство пошло по самому легкому пути, выбирая фигурантов для списка.

"Самое интересное, с моей точки зрения, судя по списку и фамилиям, которые там фигурируют, американский Минфин пошел по самому легкому пути, то есть взял справочник "Кто есть кто в Кремле" и, начиная с определенного уровня, включил туда практически всех", — сказал эксперт РИА Новости.

По его словам, это немного удивительно, потому что раньше на протяжении многих лет общая американская линия в отношении российской элиты состояла в том, что "есть плохие ребята, с ними надо бороться, а есть хорошие, с ними надо работать, поощрять".

"Здесь мы видим, что тут все – силовики, экономический блок, наши омбудсмены…. То, что все они оказались в одной компании, говорит, как мне кажется, в пользу того, что нынешнее американское руководство не считает целесообразным проводить нюансированную политику в отношении отдельных групп российского руководства. Они считают, по всей видимости, что эти различия не столь важны, поэтому прежняя стратегия – пытаться выделить какие-то проамериканские группы – в данном списке не просматривается", — сказал Кортунов.

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Реакция на санкции
Комментарии
14 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
net.login2018
а мне пофиг на этот список
11:16
30.01.2018
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vadim270559
Ответные меры.
Дополнить список российскими либералами:
1.Чубайс
2...
11:22
30.01.2018
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