Россию не запугать санкциями, заявил Антонов

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Санкции бессмысленны, Москву такими действиями не запугать, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью каналу "Россия-24".

По его словам, санкции — это "движение в никуда".

"Это не лозунг, то что я сейчас говорю, я действительно так думаю. Кстати говоря, напомню, что я единственный посол в мире — гордо это говорю — который находится под санкциями. Я нахожусь под санкциями ЕС и Канады. Так я хочу задать вопрос: неужели те политики, те люди, которые вводят санкции против РФ, думают, что мы подожмем свой хвост и не будем отстаивать свои позиции?" — добавил посол.

Накануне госдепартамент США передал конгрессу доклад об эффективности антироссийских санкций. Его составители утверждают, что Москва потеряла миллиарды долларов на оборонных контрактах.

При этом в ведомстве не стали рассказывать, готовятся ли новые экономические ограничения. Там лишь отметили, что правительства и компании стран, которые ведут торговлю с Москвой, сами рискуют попасть под санкции, которые могут затронуть компании, ведущие бизнес с оборонным сектором и разведкой России.

Ранее конгресс принял закон "О противостоянии противникам США через санкции", который требует от Белого дома отчитываться о различных аспектах санкционной политики. До 29 января администрация президента должна была представить конгрессу "кремлевский доклад" о приближенных к российским властям бизнесменах, против которых в теории могут ввести санкции. Однако публично этот доклад не обнародовали.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал "кремлевский доклад" прямой и очевидной попыткой повлиять на предвыборную кампанию в России.