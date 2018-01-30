Россию не запугать санкциями, заявил Антонов

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Санкции бессмысленны, Москву такими действиями не запугать, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью каналу "Россия-24".
По его словам, санкции — это "движение в никуда".
"Это не лозунг, то что я сейчас говорю, я действительно так думаю. Кстати говоря, напомню, что я единственный посол в мире — гордо это говорю — который находится под санкциями. Я нахожусь под санкциями ЕС и Канады. Так я хочу задать вопрос: неужели те политики, те люди, которые вводят санкции против РФ, думают, что мы подожмем свой хвост и не будем отстаивать свои позиции?" — добавил посол.
Накануне госдепартамент США передал конгрессу доклад об эффективности антироссийских санкций. Его составители утверждают, что Москва потеряла миллиарды долларов на оборонных контрактах.
Ранее конгресс принял закон "О противостоянии противникам США через санкции", который требует от Белого дома отчитываться о различных аспектах санкционной политики. До 29 января администрация президента должна была представить конгрессу "кремлевский доклад" о приближенных к российским властям бизнесменах, против которых в теории могут ввести санкции. Однако публично этот доклад не обнародовали.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал "кремлевский доклад" прямой и очевидной попыткой повлиять на предвыборную кампанию в России.