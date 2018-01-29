Толстой ждет санкции против Франции и ФРГ как гарантов минских соглашений

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Вице-спикер ГД Петр Толстой заявил о желании понять, когда аналогичные антироссийским санкции будут введены против других гарантов выполнения минских договоренностей – Франции и Германии.

"Когда пытаются привязать очередные санкции к ситуации на Украине и к якобы невыполнению Россией минских соглашений, то хотелось бы иметь понимание того, когда аналогичные санкции будут введены против других гарантов выполнения подписанных договоренностей – Франции и Германии. За компанию можно ввести санкции и против Польши", — сказал Толстой журналистам в понедельник.

Он напомнил, что эти страны также выступили подписантами соглашения о мирном урегулировании политического кризиса на Украине в 2014 году.

"Мирно не получилось, надо бы ответить", — подчеркнул он.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.