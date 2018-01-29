Посол США в России прокомментировал "кремлевский доклад"

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман считает, что в американском "кремлевском" докладе нет ничего нового, так как он касается закона, принятого конгрессом еще полгода назад.

Администрация США в понедельник планирует представить так называемый "кремлевский доклад", или, как его называют в Вашингтоне, "российский санкционный список". Как предполагается, в него войдут лица, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к российскому руководству и могут попадать под американские ограничения.

"Этот доклад, который будет направлен конгрессу, касается закона, принятого шесть месяцев назад. Это не что-то новое. Иногда я читаю в СМИ, что это что-то новое, но это касается закона шестимесячной давности. Для американо-российских отношений важно то, как мы будем двигаться вперед, а не смотреть назад", — сказал Хантсман журналистам.