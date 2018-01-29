В компании "Силовые машины" назвали незаконными санкции США

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Санкции США в отношении "Силовых машин" являются незаконными и противоречат нормам ВТО, говорится в официальном заявлении российской компании.

"Сами по себе санкции США в отношении "Силовых машин" являются незаконными и противоречат нормам Всемирной торговой организации, в которую входят США и Россия. Что касается формальной стороны оснований для включения в санкционный список, то они являются надуманными и абсолютно не соответствуют действительности", — сказано в заявлении.

США 26 января опубликовали новые санкционные списки, в которые в частности попал концерн "Силовые Машины" из-за поставок турбин в Крым.

Российская компания отмечает, что в качестве миноритарного акционера с долей в 35% при мажоритарном акционере компании Siemens (65%) она входит в совместное предприятие "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ). Все руководство СТГТ номинировано компанией Siemens, и все решения, в том числе и о заключении контрактов, принимаются представителями Siemens. Основные компоненты турбин, которые производит СТГТ по технологиям Siemens, поступают из Германии.

Siemens летом 2017 года заявил, что четыре его турбины были незаконно поставлены в Крым. Как отмечается в заявлении "Силовых машин", турбины СТГТ были переданы по контракту ОАО "ВО "Технопромэкспорт", но в дальнейшем, как выяснилось, в нарушение условий контракта, эти агрегаты были доставлены в Крым.

"Компания "Силовые машины" не имела никакого отношения к заключению этого контракта. Также нам не было ничего известно о маршруте переадресации поставок этих турбин. В этой связи СТГТ подало иск в российский суд к своим контрагентам из-за отгрузки турбин не по назначению, о чем широко сообщалось в СМИ", — сказано в заявлении.

"В этой связи надеемся, что государственные ведомства США все-таки займут конструктивную позицию, объективно разберутся в ситуации и снимут необоснованные санкции с ПАО "Силовые машины", — отмечает компания.