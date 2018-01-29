МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Публикация "кремлевского доклада" не является очередной санкционной волной, но Москва проанализирует ее последствия для обеспечения интересов российских компаний, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сама публикация списка, она ничего не означает. Вы знаете, что публикация не является очередной санкционной волной. Вместе с тем, конечно, нужно будет смотреть и анализировать, какие последуют действия дальше за публикацией. Вот эти действия, конечно, будут анализироваться в Москве для того, чтобы в любом случае наши интересы, интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом", — сказал Песков.

"Нужно посмотреть и проанализировать, о чем будет идти речь, потому что сам по себе список ничего не означает", — добавил Песков, отвечая на вопрос о создании возможного зеркального списка российской стороной.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа до конца января намерена представить конгрессу так называемый "кремлевский доклад" — список высокопоставленных российских чиновников и приближённых к власти представителей бизнеса.