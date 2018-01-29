В Совете Федерации прокомментировали расширение санкционного списка

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Новые фигуранты санкционного списка США, которые могут оказаться в нем до конца января, вряд ли обратят на него серьезное внимание, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, включённый в санкционный список США ещё в 2014 году.
"Я считаю этот санкционный список глупостью, на которую я не обращаю внимания. Думаю, что те, кого коснутся новые санкции, так же внимания на них не обратят", — сказал Джабаров в интервью РИА Новости.
По словам сенатора, он не почувствовал влияния санкций в своей жизни — ни в профессиональной, ни в личной сфере.
"Напротив, я горжусь тем, что попал в этот санкционный список одним из первых. Значит, какой-то вклад — пусть небольшой, пусть маленький, но внёс в наше общее дело", — заявил Джабаров.