И.о. министра связи ДНР гордится тем, что попал в санкционные списки

ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности министра связи самопровозглашенной Донецкой народной республики Виктор Яценко заявил РИА Новости, что никак не пострадал от внесения его в санкционный список стран Запада, и даже гордится этим.

США в пятницу ввели санкции против десяти министров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Яценко был внесен в санкционные списки ряда стран Запада еще в начале конфликта в Донбассе.

"Я уже более трех лет спокойно живу под санкциями. На моей личной жизни это никак не сказалось. В Европу я не езжу. Не отдыхаю там. У меня там нет каких-то особенных позиций, капиталов, счетов и никогда не было", — пояснил и.о. министра.

По его словам, внесение его в список не только не повредило ему, но и в чем-то помогло. "Телекоммуникационный рынок для определенных игроков достаточно узкий. Специалисты серьезного уровня все друг друга знают. Благодаря санкционным спискам во многих кругах я имею большое уважение. Поэтому спасибо бывшему президенту США Бараку Обаме за то, что отдельным приказом внес меня в санкционный список. Горжусь и продолжаю трудиться на благо республики", — сказал Яценко.

По его мнению, целью введения санкций было оказать на представителей ДНР и ЛНР давление.

"Все, кто выделяется эффективно, позиционируются Западом как враги общества. У них нарушено восприятие объективного миропонимания. Они думают, что если люди не могут поехать в Соединенные Штаты Америки, то у них жизнь закончилась… Я думаю, им скоро придется снять розовые очки. Они поймут, что мир давно поменялся, и им придется меняться", — сказал и.о. главы минсвязи ДНР.