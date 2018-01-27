В Минэнерго считают санкции США против двух своих сотрудников незаконными

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Минэнерго России считает введение санкций США против двух чиновников министерства незаконным, ждет разъяснений, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

В пятницу Минфин США расширил санкционный список против России и сообщил, что замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак, дочерняя компания госкорпорации "Ростех" — "Технопромэспорт" и ее гендиректор Сергей Топор-Гилка, а также концерн "Силовые машины" включены в санкционный список из-за ситуации с поставками в Крым турбины немецкого концерта Siemens.

"Мы считаем это абсолютно незаконным, никаких аргументов нам не было представлено. Будем ждать каких-то разъяснений по этому поводу. Люди работают, выполняют свои функции, государственные функции, продолжают трудиться, и такие запреты создают только дополнительное напряжение", — сказал Новак.

Он напомнил, что аналогичные санкции против Черезова и Грабчака уже были введены Евросоюзом.