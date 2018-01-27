МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Расширение санкционного списка США требует изучения, но вряд ли скажется на работе компаний РФ, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Он напомнил, что уже несколько лет санкции запрещают сотрудничество с российскими нефтегазовыми компаниями в сфере добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), добычи на шельфе и других направлениях. "То есть они продублировали те санкции, которые ранее были", — сказал Новак.
Министерство финансов США в пятницу объявило о введении новых санкций, в частности, против ряда "дочек" "Сургутнефтегаза", дочерней компании госкорпорации "Ростех" — Технопромэспорт, концерна "Силовые машины", ряда физических лиц.
Формально санкции введены в развитие принятых еще в 2014 ограничительных мер, которые последовали после вхождения Крыма в состав России и начала конфликта на востоке Украины. Кроме того, в ближайшие дни может быть объявлено о расширении санкционного списка в соответствии с новым законом "О противодействии противникам Америки" — администрация США может представить свои предложения уже в понедельник.