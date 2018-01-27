МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Расширение санкционного списка США требует изучения, но вряд ли скажется на работе компаний РФ, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"Нашим компаниям предстоит это оценить, но работают они в этих условиях с 2014 года, и мы видим, что санкции не влияют на деятельность наших компаний, а только создают дополнительные проблемы для развития взаимоотношений между нашими двумя странами и компаниями", — сказал Новак, отвечая на вопрос, ожидает ли он влияния введенных в пятницу санкций на компании.

Он напомнил, что уже несколько лет санкции запрещают сотрудничество с российскими нефтегазовыми компаниями в сфере добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), добычи на шельфе и других направлениях. "То есть они продублировали те санкции, которые ранее были", — сказал Новак.

Кроме того, он подчеркнул, что не может сказать, будут ли ответные действия со стороны России. "Санкции лишь создают нам дополнительные возможности для развития отечественной промышленности. С другой стороны, санкции вызывают сожаление. Такие методы, действия — это рудимент. Они не создают основы для развития рынка, конкуренции, противоречат правилам ВТО, способствуют тому, чтобы создавать условия для продвижения товаров и услуг компаний тех стран, которые вводят санкции", — заключил Новак, подчеркнув, что санкции бьют в первую очередь по тем, кто их вводит.

Министерство финансов США в пятницу объявило о введении новых санкций, в частности, против ряда "дочек" "Сургутнефтегаза", дочерней компании госкорпорации "Ростех" — Технопромэспорт, концерна "Силовые машины", ряда физических лиц.

Формально санкции введены в развитие принятых еще в 2014 ограничительных мер, которые последовали после вхождения Крыма в состав России и начала конфликта на востоке Украины. Кроме того, в ближайшие дни может быть объявлено о расширении санкционного списка в соответствии с новым законом "О противодействии противникам Америки" — администрация США может представить свои предложения уже в понедельник.