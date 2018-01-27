Зюганов рассказал о целях антироссийских санкций

РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 27 янв — РИА Новости. Санкциями против России западные страны рассчитывают создать экономические трудности и спровоцировать "новый виток разрушительных процессов внутри страны", считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В пятницу США ввели новые санкции против 21 гражданина России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девяти компаний, зарегистрированных на Украине и в России. В список, в частности, попали высокопоставленные российские чиновники, структуры "Сургутнефтегаза" и другие российские компании. Как отмечал Минфин США, меры введены в связи с ситуацией на Украине. Вице-премьер правительства республики Крым Дмитрий Полонский стал фигурантом санкционного списка США еще в 2016 году.

"Санкциями против России они рассчитывают создать экономические трудности и спровоцировать новый виток разрушительных процессов внутри страны", — сказал Зюганов в ходе пленума КПРФ.

Пленум ЦК КПРФ, посвященный борьбе с коррупцией, проходит в субботу в Подмосковье. В заседании, наряду с председателем Геннадием Зюгановым и другими руководителями политического объединения, принимает участие беспартийный кандидат от партии на пост президента России Павел Грудинин.

Москва не раз заявляла, что она — не участник внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.