В "Силовых машинах" прокомментировали включение в санкционный список США

С-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Включение в санкционный список США концерна "Силовые машины" вызывает недоумение компании, которая сейчас разбирается с этой ситуацией, сообщил в субботу представитель "Силмашин".
Минфин США в пятницу сообщил, что чиновники Минэнерго РФ, дочерняя компания госкорпорации "Ростех" — Технопромэспорт и ее гендиректор Сергей Топор-Гилка, а также концерн "Силовые машины" включены в санкционный список США из-за ситуации с поставками в Крым турбины немецкого концерта Сименс.
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