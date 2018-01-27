Вице-премьер Крыма рассказал о жизни под санкциями США

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Вице-премьер правительства республики Крым Дмитрий Полонский заявил, что западные санкции никак не изменили жизнь и не помешали профессиональной деятельности крымских чиновников.
"Жизнь у людей, которые попали в эти списки, никак не изменилась. Это еще раз говорит о том, что эта "политическая акция" наших так называемых западных партнеров ничего не меняет: мы как работали, так и работаем. Хранить деньги – так нам и хранить нечего, ездить к ним мы тоже не собирались", — сказал Полонский РИА Новости.
"Позиция меняется. Она кардинально может измениться тогда, когда политиков, которые активно приезжают в Крым и имеют отличную точку зрения, на Западе станет большинство", — считает Полонский.
По его мнению, пока же для объективной оценки ситуации в Крыму со стороны оппонентов на Западе нет условий. Более того, как отметил Полонский, сейчас в тренде поддержка информационных провокаций Киева против Крыма.
"Это касается организации работы центров влияния, в отношении Крыма в частности. Когда за гранты идет информационная работа по формированию негативной и часто фейковой новостной повестки о ситуации на полуострове", — добавил собеседник агентства.
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