Вице-премьер Крыма рассказал о жизни под санкциями США

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Вице-премьер правительства республики Крым Дмитрий Полонский заявил, что западные санкции никак не изменили жизнь и не помешали профессиональной деятельности крымских чиновников.

В пятницу США ввели новые санкции против 21 гражданина России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девяти компаний, зарегистрированных на Украине и в РФ. В список, в частности, попали высокопоставленные чиновники из РФ, структуры "Сургутнефтегаза" и другие российские компании. Как отмечал минфин США, санкции введены в связи с ситуацией на Украине. Вице-премьер правительства республики Крым Дмитрий Полонский стал фигурантом санкционного списка США еще в 2016 году.

"Жизнь у людей, которые попали в эти списки, никак не изменилась. Это еще раз говорит о том, что эта "политическая акция" наших так называемых западных партнеров ничего не меняет: мы как работали, так и работаем. Хранить деньги – так нам и хранить нечего, ездить к ним мы тоже не собирались", — сказал Полонский РИА Новости.

В 2015 году Полонский принял участие в совещании ОБСЕ в Польше – это был единственный раз, когда представитель властей Крыма выехал в Евросоюз. Тогда в своем докладе он подверг критике отчет миссии ОБСЕ по оценке положения в области прав человека в Крыму, назвав его не соответствующим действительности. Вице-премьер считает, что конструктивный диалог с представителями западных стран на тему Крыма когда-нибудь станет возможным, но не в ближайшей перспективе.

"Позиция меняется. Она кардинально может измениться тогда, когда политиков, которые активно приезжают в Крым и имеют отличную точку зрения, на Западе станет большинство", — считает Полонский.

По его мнению, пока же для объективной оценки ситуации в Крыму со стороны оппонентов на Западе нет условий. Более того, как отметил Полонский, сейчас в тренде поддержка информационных провокаций Киева против Крыма.

"Это касается организации работы центров влияния, в отношении Крыма в частности. Когда за гранты идет информационная работа по формированию негативной и часто фейковой новостной повестки о ситуации на полуострове", — добавил собеседник агентства.

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