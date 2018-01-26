Вице-спикер крымского парламента оценил последствия новых санкций США

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости, Виктор Лященко. Санкционная политика США не сможет сдержать развитие Крыма, заявил вице-спикер парламента региона Ремзи Ильясов.

Минфин США в пятницу ввел санкции против десяти министров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также против главы Севастополя Дмитрия Овсянникова. В поступившем в РИА Новости пресс-релизе Минфина США, в частности, говорится, что санкции "подчеркивают оппозицию США российской оккупации Крыма и решительное отвержение признать их попытки аннексии полуострова".

"США не смогут остановить санкциями развитие Крыма. Полуостров развивается и санкции тому не помеха. В Крыму растет благосостояние населения, магазины у нас полны продуктов, у нас все в достатке. Крымом интересуются иностранные инвесторы, здесь строятся масштабные инфраструктурные проекты. Санкции больше рассчитаны на моральное, психологическое давление", — сказал РИА Новости Ильясов.

По его мнению, США санкционной политикой преследуют лишь свои "меркантильные экономические и геополитические интересы".

"Эти санкции не подкреплены принципиально обоснованными позициями. Задача одна – заполучить как можно больший контроль над мировыми рынками и ресурсами, прикрываясь свободой слова и принципами демократии", — подчеркнул Ильясов.

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