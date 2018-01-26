МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Санкционная кампания США, заключающаяся в расширении ограничительных мер против России, обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, это демонстрация Вашингтоном собственной беспомощности, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность", — говорится в тексте.

В нем отмечается, что, продолжая попытки оказать давление на Россию, США ввели дополнительные санкции против ряда российских граждан и компаний под надуманным предлогом причастности России к украинскому кризису.

В пятницу минфин США ввел санкции против России из-за ситуации на Украине. В санкционный список вошли 21 гражданин России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девять компаний, зарегистрированных на Украине и в РФ.

В опубликованный в пятницу список дополнений к санкциям вошли замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак.