МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, комментируя санкции Запада в отношении России, заявил, что уже спланированы "некие решения", которые избавят РФ "от этой чумы".

В пятницу США ввели новые санкции против 21 гражданина России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девяти компаний, зарегистрированных на Украине и в РФ, следует из документа, опубликованного минфином США. В список, в частности, попали высокопоставленные чиновники из РФ, структуры "Сургутнефтегаза" и другие российские компании.

"Надо иметь в виду, что сегодня определенную сложность создает и внешняя среда. Потому что мы имеем дело с санкциями. В настоящее время санкции незаконно вводятся и в отношении практически всех оборонных предприятий, и в отношении финансовых и кредитных организаций, которые сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом. Тем не менее, мы уже спланировали некие решения, которые, я убежден, полностью избавят нас от этой чумы", — сказал Рогозин в интервью изданию "Газета.ру"

Он подчеркнул, что подобные санкции снижают "привлекательность нашего ОПК с точки зрения инвесторов, вложений в военные заводы для того, чтобы они могли производить качественную продукцию гражданского назначения".