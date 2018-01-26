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Реакция на санкции

Рогозин рассказал о лекарстве от "санкционной чумы"

20:2926.01.2018
(обновлено: 00:20 27.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий РогозинЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, комментируя санкции Запада в отношении России, заявил, что уже спланированы "некие решения", которые избавят РФ "от этой чумы".

Минфин США. Архивное фото
© MLADEN ANTONOV / AFP
В новых санкциях США против России нет ничего критичного, считает эксперт

В пятницу США ввели новые санкции против 21 гражданина России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девяти компаний, зарегистрированных на Украине и в РФ, следует из документа, опубликованного минфином США. В список, в частности, попали высокопоставленные чиновники из РФ, структуры "Сургутнефтегаза" и другие российские компании.

"Надо иметь в виду, что сегодня определенную сложность создает и внешняя среда. Потому что мы имеем дело с санкциями. В настоящее время санкции незаконно вводятся и в отношении практически всех оборонных предприятий, и в отношении финансовых и кредитных организаций, которые сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом. Тем не менее, мы уже спланировали некие решения, которые, я убежден, полностью избавят нас от этой чумы", — сказал Рогозин в интервью изданию "Газета.ру"

Он подчеркнул, что подобные санкции снижают "привлекательность нашего ОПК с точки зрения инвесторов, вложений в военные заводы для того, чтобы они могли производить качественную продукцию гражданского назначения".

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Реакция на санкции
Комментарии
46 пользователей оставили 64 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
agrark
Решение может быть только одно. Все ресурсы страны должны работать только внутри страны на её развитие. Ни цента наружу. Приобретать только то, без чего страна не может жить. Всё остальное запретить приобретать или облагать огромным налогом.
20:56
26.01.2018
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Гражданин А
Если сделают что-то такое кардинальное, что избавит нас от этой чумы, и сильно ударит по ним ответкой (хотя бы даже по их имиджу), то зауважаем.
20:57
26.01.2018
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