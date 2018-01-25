Крымский сенатор считает санкции США помехой его правозащитной работе

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков, включённый в 2014 году в санкционный список США, отмечает, что эти санкции повредили ему лишь в одном — стали помехой в его правозащитной работе и желании рассказать за рубежом о ситуации с правами человека в Крыму и на Украине.

Цеков в 2014 году в числе других граждан РФ был внесен в санкционный список США, которые были не согласны с действиями России в ходе украинского кризиса. Ограничения предполагают, в частности, запрет на въезд на территорию США и блокировку активов и собственности. В 2017 году конгресс США принял закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Согласно закону, госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки должны до конца января 2018 года представить конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка.

"Я всегда был правозащитником — я председатель русской общины Крыма, член различных организаций российских соотечественников, всемирного Совета российских соотечественников. Моей главной задачей была всегда защита прав и интересов российских соотечественников. Так что эти санкции, невозможность выехать за рубеж и рассказать о том, как нарушались и нарушаются на Украине права русскоязычных и русско-культурных граждан, рассказать правду о ситуации с правами человека в Крыму и на Украине, я считаю возмутительным ограничением моих политических прав", — заявил Цеков в интервью РИА Новости.

Что касается остальных аспектов его жизни, то, по словам сенатора, введение санкций ознаменовало лишь их улучшение.

"После введения санкций мне стало значительно лучше жить по сравнению с той жизнью, которой я жил на Украине, до воссоединения Крыма с Россией. И лучше не только для меня, но и для подавляющего большинства крымчан", — пояснил он.

Сенатор напомнил, что у него нет ни недвижимости, ни счётов за рубежом.

"И с точки зрения туризма я никак не пострадал. Я бывал в США и разочаровался — там, на мой взгляд, смотреть не на что и не на кого, честно говоря", — заявил Цеков.

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