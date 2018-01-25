Ван дер Беллен признал, что санкции ЕС против России не в интересах Австрии

СТРАСБУРГ, 25 янв — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Президент Австрии Александр ван дер Беллен признал, что санкции Евросоюза в отношении России не в интересах австрийской экономики.

В четверг в ПАСЕ украинский депутат задал ему вопрос по "сохраняющимся санкциям против России после агрессии РФ против Украины".

"С точки зрения экономики, это, конечно, не в интересах Австрии. У нас очень тесные экономические связи с Россией, торговые", — сказал ван дер Беллен. "У нас есть прямые инвестиции в российскую экономику. Но, тем на менее, мы согласились с позицией ЕС и приняли ее", — добавил президент Австрии.

"Санкции против РФ — Австрия полностью поддерживает позицию ЕС, присоединяется к ней, конечно, Австрия принимала участие в принятии этого решения, оно было принято, кажется, в октябре прошлого года, решение о продолжении санкций", — сказал он.

"Это связано с тем, как развивается реализация минских соглашений. Там не видно никакого реального прогресса. Так что мы можем сказать, что санкции должны сохраняться в данном случае", — отметил президент Австрии.

Ранее Запад, обвинив РФ во вмешательстве в ситуацию на Украине, ввел против России санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.