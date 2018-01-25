В МИД рассказали о возможной реакции России на новые санкции США

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит на новые санкции США против РФ, если они будут введены.
"Необходимо дождаться развития событий с точки зрения объявления американцами тех или иных решений. А отвечать мы, безусловно, будем. Вопросы соотношения между практическими действиями и вербальной реакцией составляют предмет отдельного рассмотрения и решения. Все варианты находятся в проработке, а все опции ответа будут на столе у президента Российской Федерации, когда и если дойдет до необходимости отвечать не только вербально, но и материально на возможные враждебные шаги по отношению к России", — сказал Рябков газете "Известия".
Отношения РФ и западных стран ухудшились в 2014 году в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.