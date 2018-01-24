"Новак признался, что антироссийские санкции "немного напрягают""

ДАВОС (Швейцария), 24 янв — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак в выступлении на сессии Всемирного экономического форума в Давосе признался, что западные санкции против России "немного напрягают", но отметил, что они дали толчок для развития промышленности РФ.
Он также отметил, что санкции мешают решению глобальных экономических проблем, однако конкретно для России они сыграли и положительную роль.
"Санкции не дают возможности решать глобальные экономические проблемы, это надо понимать. Что касается России, честно говоря, мы благодаря санкциям получили дополнительный импульс для развития своей промышленности и для того, чтобы перенаправить инвестиционные потоки на загрузку своих предприятий", — объяснил он.
Экономические санкции стран Запада против РФ были введены в 2014 году. Президент США Дональд Трамп в начале августа прошлого года подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Ожидается, что доклад о возможных новых санкциях будет опубликован 29 января.
Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.