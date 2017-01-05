НАТО отрицает, что самолеты альянса летали в районе Сахалина и Курил

БРЮССЕЛЬ, 5 янв — РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО заявила, что самолеты альянса не летали в районе Сахалина и Курил, где, по сообщениям СМИ, якобы произошло опасное сближение российского пассажирского лайнера с самолетом, якобы идентифицированным как самолет НАТО, сообщил РИА Новости представитель альянса.

Ранее в четверг ряд СМИ сообщил, что российский пассажирский самолет, летевший минувшей ночью с Сахалина на Курилы, якобы был вынужден экстренно снизиться, чтобы избежать столкновения с предположительно самолетом НАТО.

В свою очередь представитель авиакомпании "Аврора", обслуживающей рейсы на Сахалин и Курилы, назвал сообщения "полной чушью, которую даже не стоит комментировать".

"В этом регионе не было самолетов под командованием НАТО", — заявил представитель альянса, пожелавший остаться неназванным. Он также отметил, что авиакомпания опровергла информацию СМИ.