Под Рязанью проходят траурные мероприятия памяти жертв крушения Ту-154

ВОРОНЕЖ, 26 дек — РИА Новости. Траурные мероприятия в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 проходят в Рязанской области на родине создателя и первого руководителя военного ансамбля песни и пляски Александра Васильевича Александрова (1883-1946), сообщает облправительство.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Создатель и первый руководитель военного ансамбля песни и пляски генерал-майор Александр Васильевич Александров родился в селе Плахино (ныне — Захаровский район Рязанской области). Плахино и стало в регионе основным местом траурных мероприятий памяти погибших в авиакатастрофе.

"К бюсту прославленного композитора, автора музыки гимна Советского Союза и России, песни "Священная война", создателя и руководителя крупнейшего военного ансамбля песни и пляски А.В. Александрова в селе Плахино… возложены цветы", — говорится в сообщении.

В местном школьном музее, а также в музее районного центра Захарово, где созданы экспозиции, посвященные ансамблю им. Александрова, проходят памятные мероприятия.

"Жители Рязани несут цветы к бюсту Александра Александрова, установленному в (микрорайоне) Дашково-Песочне, в сквере, который носит имя композитора. Кроме того, в областной универсальной научной библиотеке им. Горького пройдет вечер памяти артистов ансамбля им. А.В. Александрова", — сообщают областные власти.

Рязанская епархия в память о погибших в авиакатастрофе проведет в понедельник заупокойную панихиду. Губернатор Олег Ковалев от имени жителей Рязанской области и регионального правительства направил в адрес Минобороны, благотворительного фонда "Справедливая помощь", основанного Елизаветой Глинкой, руководителей Первого канала, телекомпаний "Звезда" и НТВ, ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова телеграммы соболезнования.