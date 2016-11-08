Права на прокат фильма "Викинг" хотят купить более чем в 45 странах

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Более чем 45 стран хотят купить права на прокат исторической саги "Викинг" с Данилой Козловским в главной роли, сообщает глава Роскино Екатерина Мцитуридзе на своей странице в социальной сети Facebook.

""Викинг" — лидер продаж на стенде Роскино на американском кинорынке. Поздравляем всех российских коллег и отдельно Константина Эрнста и Анатолия Максимова! Двести запросов о приобретении на более чем 45 территорий!" — написала Мцитурдзе.

Картина была впервые представлена в еще недоработанной версии международной аудитории на американском кинорынке, который проходит в Лос-Анджелесе со 2 по 10 ноября.

"Викинг" — высокобюджетный проект от создателей фильмов "Дневной дозор", "Ночной дозор" и "Адмирал". Работа над фильмом продолжалась более 7 лет. Для съемок было построено более шести декорационных комплексов, сшито более 1,5 тысяч оригинальных костюмов, создано более 800 планов компьютерной графики. В основу исторической саги легли события "Повести временных лет". Роли в фильме исполнили Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко. Картина выйдет в прокат в России 29 декабря.