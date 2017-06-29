Керенский и Троцкий: портрет двоевластия

Ольга Бугрова, радио Sputnik

Революционный ком, покатившийся с русской горы в 1905, к 1917 набрал такой вес и силу, что кажется, не отрекись Николай II от престола – не дожил бы и до 1918 года. И двоевластие было также неминуемо. 27 февраля в Петрограде был создан Совет рабочих и солдатских депутатов. 2 марта образовалось Временное правительство. Демократия социалистическая противопоставила себя демократии буржуазной и выиграла, сделав ставку на диктатуру пролетариата. Побежденные в лице главы правительства Александра Керенского в октябре бежали с русской исторической сцены. Победители – в лице главы Петросовета Льва Троцкого – начинали головокружительную государственно-политическую карьеру.

…Они были почти ровесниками и могли бы подружиться. Пусть и родились за полторы тысячи километров друг от друга. Александр Керенский в Симбирске – Лев Бронштейн в Херсонской губернии. В детстве оба были склонны к изящному. Саша играл в гимназических спектаклях Хлестакова в гоголевском "Ревизоре" – Лев переводил с русского на украинский басни Ивана Крылова.

В юности загорелись политикой, прониклись революционными настроениями, но одинаково яростно не приняли марксизм. Правда, Лев все же оценил автора "Капитала". Во время следствия после первого ареста – в Одессе – недоучившийся студент Императорского новороссийского университета еще раз проштудировал Карла Маркса и со второй попытки стал фанатичным его приверженцем. Перерождение натуры было кардинальным.

Когда при бегстве из сибирской ссылки потребовались поддельные документы, Лев вспомнил фамилию надзирателя одесской тюрьмы и вписал ее в свой фальшивый паспорт: Троцкий.

А студент-юрист Петербургского университета Александр Керенский к марксизму так и не пришел – он двигался в сторону либеральной оппозиции самодержавию, но его "герои" почти не противоречили молодым идеалам Троцкого: это были социал-революционеры из числа террористов, которым Саша предлагал убить императора Николая. Он тоже знал, что такое арест и ссылка. До того, как различия станут важнее сходства, стоит напомнить, что оба славились ораторским талантом и без труда овладевали многотысячной аудиторией. Только Керенский со склонностью к "красивостям" и истеричностью манеры речи проигрывал точному в намерениях и словах Троцкому.

Подсчитывая промахи и проигрыши Керенского как члена Временного правительства, историк Евгений Спицын отводит ему незавидную роль в русской истории – "калиф на час": "Это был никчемный государственный деятель, который принес России одни беды. Когда он был министром юстиции еще в первом составе Временного правительства, то начал реформу императорских судов и ликвидировал систему, не создав на ее месте работоспособную структуру. Результат – разгул уголовной преступности. Когда стал военным министром правительства – был главным организатором знаменитого июньского наступления войск Юго-Западного фронта: оно с треском провалилось. Он провоцирует мятеж генерала Корнилова, потом фактически узурпирует власть, создает так называемую директорию из пяти человек и в конце сентября формирует четвертый состав правительства – итог его деятельности известен: экономическая катастрофа, полный провал на фронте, система органов государственной власти на местах не создана. Большевики по сути не захватывали никакую государственную власть – они ее подобрали на улицах Петрограда, поскольку власть не функционировала".

Есть ли разумное объяснение этих и многих других непростительных ошибок и провалов? Возможно.

Однако, с точки зрения Евгения Спицына, это не меняет оценки Керенского как пустой, проходной фигуры:"Керенский в своих действиях очень часто был связан не просто партийной дисциплиной как член руководства эсеровской партии, но и участием в масонской ложе "Великий Восток народов России". В ней с 1916 года он занимал должность генерального секретаря, а руководящую пятерку составляли финансово-промышленные тузы, которые во многом направляли его деятельность. Сегодня все более очевидно, что Керенский тесным образом был связан и с английской разведкой, в частности с Сомерсетом Моэмом – знаменитый писатель был сотрудником МИ-6 – и другими. Именно поэтому он после свержения Временного правительства "сделал ноги" в Великобританию, а оттуда – в США, где и осел".

© Фото из архива МАММ/МДФ Председатель Временного правительства Александр Керенский © Фото из архива МАММ/МДФ Председатель Временного правительства Александр Керенский

Но есть и такое предположение: задачей Керенского было сдать власть. Отсюда многие странности его поведения и даже нечто вроде двойной игры. Развивая эту мысль, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Лавров отмечает "по сей день не вполне ясные моменты в истории революции 1917 года". Например, Керенский как глава Временного правительства дает согласие на арест Ленина, но одновременно через общего знакомого предупреждает его о предстоящем риске (Ленин скрывается): зачем?

Или: кто вооружил Красную гвардию, которая в октябре будет штурмовать Зимний дворец?

Сам Керенский и вооружил. Почему он далеко не все силы привлек на защиту Временного правительства, почему не согласился принять помощь казаков?..

В продолжение гипотезы Владимир Лавров тоже упоминает США: "Стоит обратить внимание, что из Зимнего дворца, из Петрограда в октябре 1917 Керенский не в женском платье выбирался – его вывезла машина посольства США. Русский премьер выехал под американским флагом!".

Но не будем забегать вперед. Алогичность действий Керенского советские историки нередко объясняли тем, что он устал, был нервный и неадекватный. "Если же предположить, что он был адекватен, то получается, он сдавал власть. Кому? Председателю Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов Льву Троцкому", – таково мнение Владимира Лаврова: "Ленин находился на нелегальном положении, и кому еще мог сдавать власть Керенский, кроме как Троцкому, – больше никому. Огромная популярность Троцкого – его все знают. Он блестящий оратор. Кстати, когда Ленин появился в Петроградском совете, Троцкий вышел на сцену и сказал: "Товарищи, сейчас выступит Ленин", – и стал объяснять рабочим и солдатам, кто это такой. И Октябрьское вооруженное восстание начинал Троцкий – Ленин находился на конспиративной квартире и ждал, что Троцкий его позовет. А Троцкий не звал. Он сам хотел стоять во главе".

И это при том, что в большевистскую партию Троцкий вступил "одним из последних" среди ее лидеров, летом 1917, он и в России-то появился только в мае, Февральская революция свершилась без него.

Лев Троцкий, напоминает Владимир Лавров, годы второй эмиграции провел в США, и это тоже кое-что объясняет:

"Троцкому помогали американцы – в том числе через его дядю, банкира Животовского, который имел дело в США. Любопытный момент: когда победила Октябрьская революция, The New York Times вышла с большой фотографией Троцкого и надписью, что в России победила революция и новое правительство возглавил Троцкий. Что это, ошибка журналистов?.. Я не исключаю, что американцы пытались привести во главу государства Троцкого. Керенский был дискредитирован, его надо было на кого-то менять, причем на такую фигуру, которая могла попытаться удержать власть, то есть была бы своей среди солдат и рабочих. Троцкий воспринимался такой фигурой и получал американские деньги".

© РИА Новости Перейти в фотобанк Лев Давидович Троцкий © РИА Новости Перейти в фотобанк Лев Давидович Троцкий

…Керенский и Троцкий удивительным образом дважды "совпали" во времени и пространстве.

После бегства из России первого и высылки в 1929 второго оба нашли прибежище на одном континенте – в Северной Америке. Вот только беспокойная звезда апологета "перманентной революции" безвременно погасла – 60-летнего Льва Троцкого зарубили в его собственном мексиканском доме ледорубом. А жизнь "калифа на час" продлилась почти век – Александр Керенский умер в Нью-Йорке в возрасте 89 лет.