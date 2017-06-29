Точка зрения
Керенский и Троцкий: портрет двоевластия
Александр Федорович Керенский, министр-председатель Временного правительства
© РИА Новости
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Ольга Бугрова, радио Sputnik

Революционный ком, покатившийся с русской горы в 1905, к 1917 набрал такой вес и силу, что кажется, не отрекись Николай II от престола – не дожил бы и до 1918 года. И двоевластие было также неминуемо. 27 февраля в Петрограде был создан Совет рабочих и солдатских депутатов. 2 марта образовалось Временное правительство. Демократия социалистическая противопоставила себя демократии буржуазной и выиграла, сделав ставку на диктатуру пролетариата. Побежденные в лице главы правительства Александра Керенского в октябре бежали с русской исторической сцены. Победители – в лице главы Петросовета Льва Троцкого – начинали головокружительную государственно-политическую карьеру.

…Они были почти ровесниками и могли бы подружиться. Пусть и родились за полторы тысячи километров друг от друга. Александр Керенский в Симбирске – Лев Бронштейн в Херсонской губернии. В детстве оба были склонны к изящному. Саша играл в гимназических спектаклях Хлестакова в гоголевском "Ревизоре" – Лев переводил с русского на украинский басни Ивана Крылова.

Александр Керенский. Герой Февраля опрокинутый Октябрем. Архивные кадры
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервая половина 1917 года - зенит славы Керенского. Тогда казалось, что его звезда восходит резко и светит ярко. Его любили и считали "нашим Наполеоном".Александр Федорович Керенский (в центре в папахе), министр юстиции Всероссийского Временного Правительства, среди военных.
© РИА Новости
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Первая половина 1917 года - зенит славы Керенского. Тогда казалось, что его звезда восходит резко и светит ярко. Его любили и считали "нашим Наполеоном".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ юности Керенского считали красавцем - его внешность была нервной и декадентской, под стать эпохе.Александр Федорович Керенский. Фото 1907 года
© РИА Новости
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В юности Керенского считали красавцем - его внешность была нервной и декадентской, под стать эпохе.
© Фото : Public domainСреди убеленных сединами думцев Керенский был молод, энергичен, радикален и многообещающ. Собственно, он был одним из главных революционеров, принимаемых в расчет системой. О большевиках тогдашние политики и эксперты просто не думали.Заседание одной из думских комиссий в Четвертой Государственной думе; сидит первый слева в первом ряду А.Ф.Керенский
© Фото : Public domain
Среди убеленных сединами думцев Керенский был молод, энергичен, радикален и многообещающ. Собственно, он был одним из главных революционеров, принимаемых в расчет системой. О большевиках тогдашние политики и эксперты просто не думали.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУже скоро Керенский сам станет главой Временного правительства, сменив "недостаточно радикального" Львова. Но и он не сумеет удержать власть на штыках:Министр - председатель Временного правительства князь Георгий Евгеньевич Львов и Военный и морской министр Всероссийского Временного Правительства Александр Федорович Керенский с группой генералов. Петроград, июнь 1917 года.
© РИА Новости
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Уже скоро Керенский сам станет главой Временного правительства, сменив "недостаточно радикального" Львова. Но и он не сумеет удержать власть на штыках:
© РИА Новости / Алексей ВарфоломеевПерейти в фотобанкРусский, православный, дворянин и домовладелец - если бы с такой анкетой А. Ф. Керенский был обычным частным человеком в послереволюционную эпоху, его с большой долей вероятности ждали бы репрессии.Удостоверение члена Государственной Думы Александра Керенского из Центрального государственного исторического архива СССР в Ленинграде
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
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Русский, православный, дворянин и домовладелец - если бы с такой анкетой А. Ф. Керенский был обычным частным человеком в послереволюционную эпоху, его с большой долей вероятности ждали бы репрессии.
© Фото из архива МАММ/МДФНа фотографиях Керенского второй половины 1917 года - усталость заметна невооруженным глазом.Председатель Временного правительства Александр Керенский
© Фото из архива МАММ/МДФ
На фотографиях Керенского второй половины 1917 года - усталость заметна невооруженным глазом.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОчень много энергии отнимали бесконечные переговоры и публичные выступления. Керенский умел "заряжать" митинговые толпы, его охотно слушали - в этом, пожалуй, он не уступал Ленину и Троцкому.Александр Керенский, Военный и морской министр Всероссийского Временного Правительства приветствует войска, направляющиеся на фронт
© РИА Новости
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Очень много энергии отнимали бесконечные переговоры и публичные выступления. Керенский умел "заряжать" митинговые толпы, его охотно слушали - в этом, пожалуй, он не уступал Ленину и Троцкому.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНо дела, тем не менее, шли хуже и хуже. Август, сентябрь и октябрь 1917 года - лихорадочные попытки обуздать улицу, увенчавшиеся ничем.Министр-председатель Временного правительства Александр Керенский
© РИА Новости
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Но дела, тем не менее, шли хуже и хуже. Август, сентябрь и октябрь 1917 года - лихорадочные попытки обуздать улицу, увенчавшиеся ничем.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИ все-таки до последнего Керенский пытался пройти по лезвию бритвы между конфликтом с революционными массами (которые уже шли за большевиками) и падением в хаос.Члены Временного правительства на открытии I Матросского университета, учрежденного 5 августа 1917 года в аудитории Петроградского университета. В президиуме министр-председатель Временного правительства Александр Керенский (4-й справа). Фото Карла Буллы
© РИА Новости
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И все-таки до последнего Керенский пытался пройти по лезвию бритвы между конфликтом с революционными массами (которые уже шли за большевиками) и падением в хаос.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСоратниками Керенского в этих попытках были военные - пытавшиеся сохранить управляемость войск. Увы, безуспешно.Александр Федорович Керенский, министр-председатель Временного правительства
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Соратниками Керенского в этих попытках были военные - пытавшиеся сохранить управляемость войск. Увы, безуспешно.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВременное правительство заседало, бесконечно переговаривалось с представителями различных общественных сил и круглосуточно решало вопросы.Члены Временного правительства во главе с Александром Федоровичем Керенским
© РИА Новости
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Временное правительство заседало, бесконечно переговаривалось с представителями различных общественных сил и круглосуточно решало вопросы.
© Фото : Public domain И все-таки даже полное напряжение всех сил и ресурсов не помогло Керенскому удержать в России либеральную демократию. Да и диктатором - опиравшимся на традиционные элиты и структуры - стать ему так и не удалось.Заседание военного министерства Временного правительства 4 состава (слева направо): г.ш.полковник Барановский, г.ш.генерал-майор Якубович, Б.В.Савинков, А.Ф.Керенский и г.ш.полковник Туманов
© Фото : Public domain
И все-таки даже полное напряжение всех сил и ресурсов не помогло Керенскому удержать в России либеральную демократию. Да и диктатором - опиравшимся на традиционные элиты и структуры - стать ему так и не удалось.
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В юности загорелись политикой, прониклись революционными настроениями, но одинаково яростно не приняли марксизм. Правда, Лев все же оценил автора "Капитала". Во время следствия после первого ареста – в Одессе – недоучившийся студент Императорского новороссийского университета еще раз проштудировал Карла Маркса и со второй попытки стал фанатичным его приверженцем. Перерождение натуры было кардинальным.

Когда при бегстве из сибирской ссылки потребовались поддельные документы, Лев вспомнил фамилию надзирателя одесской тюрьмы и вписал ее в свой фальшивый паспорт: Троцкий.

А студент-юрист Петербургского университета Александр Керенский к марксизму так и не пришел – он двигался в сторону либеральной оппозиции самодержавию, но его "герои" почти не противоречили молодым идеалам Троцкого: это были социал-революционеры из числа террористов, которым Саша предлагал убить императора Николая. Он тоже знал, что такое арест и ссылка. До того, как различия станут важнее сходства, стоит напомнить, что оба славились ораторским талантом и без труда овладевали многотысячной аудиторией. Только Керенский со склонностью к "красивостям" и истеричностью манеры речи проигрывал точному в намерениях и словах Троцкому.

Лев Троцкий — незаурядная харизма и ораторские навыки
© Фото : Государственный центральный музей современной истории РоссииМирные переговоры в Брест-Литовске, знаменитый "похабный мир", отдавший Германии обширные области Украины, Белоруссии, Прибалтики - одна из вершинных точек карьеры Льва Троцкого.Участники мирных переговоров в Брест-Литовске
© Фото : Государственный центральный музей современной истории России
Мирные переговоры в Брест-Литовске, знаменитый "похабный мир", отдавший Германии обширные области Украины, Белоруссии, Прибалтики - одна из вершинных точек карьеры Льва Троцкого.
© Фото из архива МАММ/МДФНесмотря на свое сугубо штатское происхождение и национальность, Троцкий пользовался в Красной Армии огромным авторитетом. Причина - незаурядная харизма и ораторские навыки.Лев Троцкий обходит войска
© Фото из архива МАММ/МДФ
Несмотря на свое сугубо штатское происхождение и национальность, Троцкий пользовался в Красной Армии огромным авторитетом. Причина - незаурядная харизма и ораторские навыки.
© Фото из архива МАММ/МДФПодписанный в феврале 1918 года мирный договор был аннулирован ВЦИК РСФСР уже в конце того же 1918 года.Члены российской делегации Лев Каменев, Василий Альтфатер и Лев Троцкий на переговорах в Брест- Литовске
© Фото из архива МАММ/МДФ
Подписанный в феврале 1918 года мирный договор был аннулирован ВЦИК РСФСР уже в конце того же 1918 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПрисоединившись к Ленину в апреле 1917 года как лидер одной из радикальных социалистических партий, Троцкий стал одним из авторов Октября и лидеров революции.Лев Давидович Троцкий, политический и государственный деятель, председатель Революционного военного совета РСФСР. 1920 год
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Присоединившись к Ленину в апреле 1917 года как лидер одной из радикальных социалистических партий, Троцкий стал одним из авторов Октября и лидеров революции.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ результате взрыва брошенной террористом Соболевым бомбы погибли 12 человек, ещё 55 получили ранения. А сам теракт послужил основанием для усиления красного террора.Лев Троцкий, выступает у могилы жертв, погибших в результате террористического акта, совершённого группой анархистов с целью уничтожения руководства московского комитета РКП(б)
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В результате взрыва брошенной террористом Соболевым бомбы погибли 12 человек, ещё 55 получили ранения. А сам теракт послужил основанием для усиления красного террора.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРеволюционной деятельностью Лев Давидович занялся еще в 1896 году. Вскоре стал марксистом, имел несколько судимостей по политическим статьям.Лев Давидович Троцкий (Лейба Бронштейн 1879-1840), политический и государственный деятель РСФСР. 1897 год
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Революционной деятельностью Лев Давидович занялся еще в 1896 году. Вскоре стал марксистом, имел несколько судимостей по политическим статьям.
© Фото : Фото из архива МАММ/МДФПопулярность Троцкого как председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам была огромной. Возможно, она и послужила основной причиной устранения его из политики, а затем и убийства в 1940 году, как главного конкурента Сталина.Лев Троцкий выступает перед солдатами
© Фото : Фото из архива МАММ/МДФ
Популярность Троцкого как председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам была огромной. Возможно, она и послужила основной причиной устранения его из политики, а затем и убийства в 1940 году, как главного конкурента Сталина.
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Подсчитывая промахи и проигрыши Керенского как члена Временного правительства, историк Евгений Спицын отводит ему незавидную роль в русской истории – "калиф на час": "Это был никчемный государственный деятель, который принес России одни беды. Когда он был министром юстиции еще в первом составе Временного правительства, то начал реформу императорских судов и ликвидировал систему, не создав на ее месте работоспособную структуру. Результат – разгул уголовной преступности. Когда стал военным министром правительства – был главным организатором знаменитого июньского наступления войск Юго-Западного фронта: оно с треском провалилось. Он провоцирует мятеж генерала Корнилова, потом фактически узурпирует власть, создает так называемую директорию из пяти человек и в конце сентября формирует четвертый состав правительства – итог его деятельности известен: экономическая катастрофа, полный провал на фронте, система органов государственной власти на местах не создана. Большевики по сути не захватывали никакую государственную власть – они ее подобрали на улицах Петрограда, поскольку власть не функционировала".

Есть ли разумное объяснение этих и многих других непростительных ошибок и провалов? Возможно.

Однако, с точки зрения Евгения Спицына, это не меняет оценки Керенского как пустой, проходной фигуры:"Керенский в своих действиях очень часто был связан не просто партийной дисциплиной как член руководства эсеровской партии, но и участием в масонской ложе "Великий Восток народов России". В ней с 1916 года он занимал должность генерального секретаря, а руководящую пятерку составляли финансово-промышленные тузы, которые во многом направляли его деятельность. Сегодня все более очевидно, что Керенский тесным образом был связан и с английской разведкой, в частности с Сомерсетом Моэмом – знаменитый писатель был сотрудником МИ-6 – и другими. Именно поэтому он после свержения Временного правительства "сделал ноги" в Великобританию, а оттуда – в США, где и осел".

© Фото из архива МАММ/МДФПредседатель Временного правительства Александр Керенский
© Фото из архива МАММ/МДФ
Председатель Временного правительства Александр Керенский

Но есть и такое предположение: задачей Керенского было сдать власть. Отсюда многие странности его поведения и даже нечто вроде двойной игры. Развивая эту мысль, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Лавров отмечает "по сей день не вполне ясные моменты в истории революции 1917 года". Например, Керенский как глава Временного правительства дает согласие на арест Ленина, но одновременно через общего знакомого предупреждает его о предстоящем риске (Ленин скрывается): зачем?

Или: кто вооружил Красную гвардию, которая в октябре будет штурмовать Зимний дворец?

Сам Керенский и вооружил. Почему он далеко не все силы привлек на защиту Временного правительства, почему не согласился принять помощь казаков?..

В продолжение гипотезы Владимир Лавров тоже упоминает США: "Стоит обратить внимание, что из Зимнего дворца, из Петрограда в октябре 1917 Керенский не в женском платье выбирался – его вывезла машина посольства США. Русский премьер выехал под американским флагом!".

© РИА НовостиПерейти в фотобанкЗимний дворец на следующий день после штурма. Петроград
© РИА Новости
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Зимний дворец на следующий день после штурма. Петроград

Но не будем забегать вперед. Алогичность действий Керенского советские историки нередко объясняли тем, что он устал, был нервный и неадекватный. "Если же предположить, что он был адекватен, то получается, он сдавал власть. Кому? Председателю Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов Льву Троцкому", – таково мнение Владимира Лаврова: "Ленин находился на нелегальном положении, и кому еще мог сдавать власть Керенский, кроме как Троцкому, – больше никому. Огромная популярность Троцкого – его все знают. Он блестящий оратор. Кстати, когда Ленин появился в Петроградском совете, Троцкий вышел на сцену и сказал: "Товарищи, сейчас выступит Ленин", – и стал объяснять рабочим и солдатам, кто это такой. И Октябрьское вооруженное восстание начинал Троцкий – Ленин находился на конспиративной квартире и ждал, что Троцкий его позовет. А Троцкий не звал. Он сам хотел стоять во главе".

И это при том, что в большевистскую партию Троцкий вступил "одним из последних" среди ее лидеров, летом 1917, он и в России-то появился только в мае, Февральская революция свершилась без него.

Лев Троцкий, напоминает Владимир Лавров, годы второй эмиграции провел в США, и это тоже кое-что объясняет:

"Троцкому помогали американцы – в том числе через его дядю, банкира Животовского, который имел дело в США. Любопытный момент: когда победила Октябрьская революция, The New York Times вышла с большой фотографией Троцкого и надписью, что в России победила революция и новое правительство возглавил Троцкий. Что это, ошибка журналистов?.. Я не исключаю, что американцы пытались привести во главу государства Троцкого. Керенский был дискредитирован, его надо было на кого-то менять, причем на такую фигуру, которая могла попытаться удержать власть, то есть была бы своей среди солдат и рабочих. Троцкий воспринимался такой фигурой и получал американские деньги".

© РИА НовостиПерейти в фотобанкЛев Давидович Троцкий
© РИА Новости
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Лев Давидович Троцкий

…Керенский и Троцкий удивительным образом дважды "совпали" во времени и пространстве.

После бегства из России первого и высылки в 1929  второго оба нашли прибежище на одном континенте – в Северной Америке. Вот только беспокойная звезда апологета "перманентной революции" безвременно погасла – 60-летнего Льва Троцкого зарубили в его собственном мексиканском доме ледорубом. А жизнь "калифа на час" продлилась почти век – Александр Керенский умер в Нью-Йорке в возрасте 89 лет.

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