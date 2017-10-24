Участники судьбоносного заседания ЦК РСДРП(б). Октябрь 1917 года

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) (1870-1924). Главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года. На закрытом заседании ЦК 10 (23) октября, Ленин призвал к решительным действиям. "Политически дело совершенно созрело для перехода власти". Скончался Ленин 24 января 1924 года. Предположительно, болезнь Владимира Ильича была вызвана сильной перегруженностью и последствиями покушения Фанни Каплан в 1918 году.

Георгий Ипполитович Оппоков (1888-1937). Член РСДРП с 1903 года. После революции был наркомом юстиции в первом Совете Народных комиссаров РСФСР. В начале 30-х годов был заместителем председателя Госплана СССР. Репрессирован в 1937 году. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР расстрелян 30 декабря 1938 года. Реабилитирован в 1956 году.

Григорий Яковлевич Сокольников (1888-1939). Настоящее имя Гирш Янкелевич Бриллиант. Состоял в РСДРП(б) с 1905 года. В качестве члена политбюро ЦК участвовал в подготовке вооруженного восстания. После революции руководил национализацией банковской системы страны. От имени Советской России 3 марта 1918 подписал Брестский мир. 26 июля 1936 года был арестован по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра», приговорен к 10 годам тюрьмы. 21 мая 1939 года был убит в Верхнеуральском политизоляторе. Реабилитирован в 1988 году.

Андрей Бубнов (1884-1938). Член РСДРП с 1903 года. Во время Октябрьской революции был членом Политбюро ЦК РСДРП(б) и Военно-революционного партийного центра по руководству вооружённым восстанием. Участник подавления Куренёвского мятежа и Кронштадтского восстания. С сентября 1929 по октябрь 1937 был народным комиссаром просвещения РСФСР. 1 августа 1938 года был приговорён к смертной казни и в этот же день расстрелян. Реабилитирован в марте 1956 года.

Александра Коллонтай (1872-1952). В качестве члена исполкома Петроградского совета Коллонтай была в числе немногих делегатов РСДРП(б), полностью поддержавших "Апрельские тезисы" Ленина. После установления власти большевиков она лично от Ленина получила пост народного комиссара общественного призрения, став таким образом первой-женщиной министром в истории. Коллонтай была инициатором создания женотдела ЦК РКП(б), который боролся за права женщин.

Феликс Эдмундович Дзержинский (1877-1926). Вел активную подготовку Октябрьской революции, организовывал отряды Красной Гвардии в Москве. Был единственным председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, созданной в декабре 1917 года. В 1922 году она была преобразована в Главное политическое управление при НКВД. 20 июля 1926 года после продолжительного доклада на пленуме ЦК Дзержинскому стало плохо. Он скончался в тот же день от сердечного приступа.

Моисей Соломонович Урицкий (1873-1918). Член РСДРП с 1898 года. Летом 1917 года на VI съезде РСДРП(б) был избран членом ЦК партии. В октябре 1917 года был членом Военно-революционного партийного центра по руководству вооруженным восстанием и Петроградского ВРК. В феврале 1918 года возглавил штаб Комитета революционной обороны Петрограда, а в марте - Петроградскую ЧК. Был убит 30 августа 1918 года в вестибюле Народного Комиссариата внутренних дел Петрокоммуны.

Яков Михайлович Свердлов (1885-1919). Вступил в РСДРП в 1901 году. После революции по предложению Ленина Свердлов был назначен председателем ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов. 5 января 1918 года именно он огласил «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». После покушения на Ленина Свердлов подписал «Постановление о красном терроре». Скончался 16 марта 1919 года. По официальной версии, заболел испанкой, возвращаясь в Москву из Харькова. По неофициальной - был сильно избит рабочими из-за его еврейского происхождения.

Иосиф Виссарионович Сталин (1878-1953). Настоящая фамилия Джугашвили. В 1901 году вошел в состав Тифлисского комитета РСДРП. После раскола партии в 1903 году присоединился к большевикам. До приезда Ленина из эмиграции был одним из руководителей ЦК РСДРП и Петербургского комитета партии. На расширенном заседании ЦК РСДРП(б) 16 октября выступил против позиции Каменева и Зиновьева. В апреле 1922 года Сталин был избран Генеральным секретарём ЦК РКП(б), которым он и оставался вплоть до своей смерти в 1953 году.

Лев Давидович Троцкий (1879 - 1940). Настоящее имя Лейба Давидович Бронштейн. Один из ключевых людей в новом советском правительстве. С 1923 года стал лидером внутрипартийной левой оппозиции. В 1927 году был снят со всех постов и отправлен в ссылку; в 1929 году — выслан за пределы СССР и лишен советского гражданства. В изгнании создал Четвертый интернационал - коммунистическую организацию, противостоящую сталинизму. 20 августа 1940 года был смертельно ранен агентом НКВД в Мехико.

Каменев Лев Борисович (1883-1936). Настоящая фамилия Розенфельд. На заседании ЦК РСДРП(б) 10 (23) октября 1917 года Каменев проголосовал против решения о вооружённом восстании. После смерти Ленина Каменев стал председателем Совета труда и обороны СССР. В 1925 году вместе с Зиновьевым и Крупской встал в оппозицию к Сталину и Бухарину. В 1936 году осуждён по делу "Троцкистско-зиновьевского центра" и расстрелян. Реабилитирован в 1988 году.

Григорий Евсеевич Зиновьев (1883-1936). Настоящая фамилия - Радомысльский. Участвовал в организованном революционном движении с 1901 года. 10 (23) октября на закрытом заседании ЦК совместно с Каменевым выступил против ленинской резолюции и проголосовал против свержения Временного правительства. С подачи Зиновьева в 1922 году Каменев предложил назначить Сталина на пост Генерального секретаря ЦК РКП(б). Был арестован в 1934 году по делу Антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского центра. Расстрелян в 1936 году. Реабилитирован в 1988 году.

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) (1870-1924). Главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года. На закрытом заседании ЦК 10 (23) октября, Ленин призвал к решительным действиям. "Политически дело совершенно созрело для перехода власти". Скончался Ленин 24 января 1924 года. Предположительно, болезнь Владимира Ильича была вызвана сильной перегруженностью и последствиями покушения Фанни Каплан в 1918 году.

10 (23) октября в Петрограде состоялось заседание Центрального комитета РСДРП(б), на котором присутствовали Ленин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Сталин, Свердлов, Урицкий, Дзержинский, Коллонтай, Бубнов, Сокольников и Ломов (Оппоков). Встреча прошла квартире большевички Галины Сухановой.

На заседании Ленин заявил, что с начала сентября замечается какое-то равнодушие к вопросу о восстании. "Между тем это недопустимо, если мы серьезно ставим лозунг о захвате власти Советами. Поэтому давно уже надо обратить внимание на техническую сторону вопроса", — сказано в протокольной записи доклада. Выступая перед членами Центрального комитета, Ленин призывал к решительным действиям. "Политически дело совершенно созрело для перехода власти", — отмечал он.

После того, как выступили все желающие, члены ЦК проголосовали и приняли резолюцию "О текущем моменте", поставившую восстание на повестку дня.

"ЦК признает, что как международное положение русской революции (восстание во флоте в Германии, как крайнее проявление нарастания во всей Европе всемирной социалистической революции, затем угроза мира империалистов с целью удушения революции в России), — так и военное положение (несомненное решение русской буржуазии и Керенского с К° сдать Питер немцам), — так и приобретение большинства пролетарской партией в Советах, — всё это в связи с крестьянским восстанием и с поворотом народного доверия к нашей партии (выборы в Москве), наконец явное подготовление второй корниловщины (вывод войск из Питера, подвоз к Питеру казаков, окружение Минска казаками и пр.), — всё это ставит на очередь дня вооружённое восстание.

Признавая таким образом, что вооружённое восстание неизбежно и вполне назрело, ЦК предлагает всем организациям партии руководиться этим и с этой точки зрения обсуждать и разрешать все практические вопросы (съезда Советов Северной области, вывода войск из Питера, выступления москвичей и минчан и т. д.)", — говорится в документе.

Во время этого же заседания по предложению Дзержинского было создано Политическое бюро ЦК партии, в которое вошли Ленин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Сталин, Сокольников и Бубнов.