Последняя российская императрица Александра Федоровна. Видеохроники

6 июня 1872 года в немецком городе Дармштадте родилась принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса, которой суждено было стать последней русской императрицей Александрой Федоровной. В 1894 году она вышла замуж за наследника российского престола Николая Александровича, который через два года взошел на престол под именем Николая II. Венценосные супруги были людьми современными, но при этом олицетворяли собой традиционные институты государства. Именно поэтому атака на Николая II и Александру Федоровну шла сразу с двух сторон – революционерам царская семья ни в каком виде не могла показаться достаточно прогрессивной, а охранителям они, наоборот, казались слишком современными.



