Участники экологического конкурса обследовали 30 подмосковных ООПТ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Доме правительства Московской области состоялась церемония награждения победителей конкурса "Друзья особо охраняемых природных территорий", который был организован министерством экологии Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

В конкурсе приняли участие более 120 школьников из 40 учебных заведений региона, которые обследовали 30 особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Зарегистрированные участники получили специальную "рабочую тетрадь", в которую необходимо занести сведения о заповедных землях, существующих в муниципалитетах, где живут школьники. Им также предлагалось тщательно изучить один из заказников или памятников природы, описать виды флоры и фауны, обращая внимание в первую очередь на те, которые нуждаются в особой охране.

Конкурс, который планируется сделать ежегодным, призван повысить у детей интерес к природоохранной работе, воспитать чувство ответственности за состояние окружающей среды и, в частности, заповедных мест региона.