В Минприроды России обсудили проблемы развития экотуризма на ООПТ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ состоялось рабочее совещание по вопросам развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, сообщает пресс-служба ведомства. Мероприятие провел директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Алексей Титовский.

Директор заповедника "Столбы" Вячеслав Щербаков отметил проблемы, связанные с транспортной недоступностью и высокими ценами на перевозку туристов.

"Развитие экотуризма невозможно без поддержки государства. Нужно вводить льготные перевозки, централизованно закупать транспорт, совершенствовать дороги. Также хотелось отметить проблемы, связанные с отсутствием спроса на турпродукты в наших заповедниках и нацпарках со стороны региональных туроператоров. Еще следует отметить необходимость разработки методических указаний по ряду важнейших направлений работы — это создание и обустройство экотроп и визит-центров, руководства по подготовке персонала. Необходимо создать банк готовых решений", ‒ подчеркнул Щербаков.

Директор национального парка "Кенозерский" Елена Шатковская в своем докладе подчеркнула необходимость участия государства в сохранении коренных народов и историко-культурных памятников на особо охраняемых природных территориях.

"Утрата памятника архитектуры или исторического культурного ландшафта может обернуться через какое-то время не только недополученной выгодой от экологического туризма, но и духовным обнищанием", ‒ поделилась Шатковская.

Директор Байкальского заповедника Василий Сутула обратился к присутствующим на совещании представителям Федеральной антимонопольной службы с просьбой об ужесточении мер к безответственным подрядчикам и поставщикам туристических продуктов. Он также порекомендовал внести изменения в отраслевое законодательство о туризме, ограничив деятельность иностранных туроператоров на заповедных территориях России.

Подводя итоги встречи, Титовский сообщил, что каждая проблема услышана и все вопросы зафиксированы.

"В департаменте создан специальный отдел, который будет в постоянном режиме заниматься решением конкретных задач, взаимодействовать с коллегами профильных ведомств, поддержка и участие которых нам особенно необходимы", ‒ пояснил Титовский.