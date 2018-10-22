"Великий уральский путь" объединит ООПТ Урала

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Совместный проект особо охраняемых природных территорий Урала "Великий Уральский путь" был представлен на международной конференции по туризму в Сочи, сообщает пресс-служба "Заповедников Оренбуржья".

18 октября в Сочи на международной конференции "Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России" директор ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" Рафиля Бакирова и директор национального парка "Башкирия" Владимир Кузнецов представили коллегам и журналистам Концепцию проекта "Великий Уральский путь".

На территории находятся 14 федеральных особо охраняемых природных территорий (государственные природные заповедники и национальные парки) России, значительная часть является всемирным наследием ЮНЕСКО, а семь входят в состав биосферных резерватов.

"Проект "Великий Уральский путь" объединит усилия ООПТ Урала по созданию сети экотуристических услуг в целях устойчивого развития региона. "Великий Уральский путь" — это более 5,5 тысячи километров существующих туристических маршрутов в заповедниках и национальных парках. Это полтысячи километров оборудованных эколого-просветительских троп, где путешественников не только познакомят с природным богатством Урала, но и научат его сохранять", — отмечается в сообщении.

Маршрут пройдет от степей Оренбуржья на юге по возвышенным равнинам Приуралья до берегов Северного Ледовитого океана на севере и охватит все природно-климатические зоны, кроме пустынь.