Минприроды РФ планирует создать пять национальных парков до конца 2019 года

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минприроды России до конца 2019 года собирается создать пять национальных парков, заявил РИА Новости директор Росзаповедцентра Андрей Барышников по случаю отмечаемого 14 октября Дня работников заповедного дела.

"В течение оставшегося времени текущего года и на протяжении 2019 года мы планируем создать национальные парки "Самурский" в Республике Дагестан, "Зигальга" в Челябинской области, "Койгородский" в Республике Коми, "Тогул" в Алтайском крае и "Кыталык" в Якутии", – сказал Барышников.

По его словам, все новые особо охраняемые природные территории (ООПТ), которые будут создаваться в рамках национального проекта "Экология", будут обеспечены отдельным финансированием.

"И, естественно, никакого уменьшения бюджетов у действующих учреждений не произойдет. Это неприемлемо, и мы категорически против этого", – уточнил собеседник агентства.

В настоящее время система особо охраняемых природных территорий федерального значения включает 110 государственных природных заповедников, 56 национальных парков, 60 государственных природных заказников, 17 памятников природы и 67 дендрологических парков и ботанических садов. Общая площадь ООПТ федерального значения составляет около 70,4 миллиона гектаров.