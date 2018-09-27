Байкальский заповедник признан самым экологичным туристическим местом РФ

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министерство культуры РФ составило рейтинг самых экологичных туристических мест России, первую строчку которого занял Байкальский государственный заповедник, сообщает пресс-служба ООПТ.

В топ-5 также вошли "Заповедное Прибайкалье", природный заповедник "Столбы", природный парк "Ергаки" и национальный парк "Кенозерский".

В общей сложности было представлено 123 объекта экологического туризма. Важными критериями при составлении рейтинга были соответствие уровню качества и безопасности; наличие экскурсоводов, спасателей, медиков и переводчиков; соотношение цены и качества предоставляемых услуг; наличие гостевых домов, кемпингов, палаточных лагерей и других мест проживания; доступность объектов экотуризма маломобильным гражданам и людям с ограниченными возможностями. Также учитывались возможности для отдыха и экскурсий — музеи, визит-центры, экотропы, пикниковые точки, этногородки, пешеходные туры, конные туры и т.д.