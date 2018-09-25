Томские активисты ОНФ приняли участие в уборке Петровского кедровника

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Активисты Общероссийского народного фронта приняли участие в субботнике на особо охраняемой природной территории "Петровский припоселковый кедровник", говорится в сообщении на сайте ОНФ. Мероприятие проведено в рамках Года волонтера (добровольца) в России и областного проекта "Томск — столица кедра".

"Мы с удовольствием каждый год присоединяемся к этой замечательной экологической акции. В этот раз было собрано не менее 140 мешков отходов, причем участники собирали мусор раздельно — пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты, жестяные банки, картон, бумагу. По итогам субботника с территории кедровника было собрано и вывезено два больших заполненных до отказа мусорных бака", — рассказала активист ОНФ, председатель общественной экологический дружины деревни Петрово Томского района Екатерина Радионова.

Акция была организована при поддержке томского отделения ОНФ, местных жителей, лесников и волонтеров. Активисты ОНФ планируют ежегодно инициировать наведение порядка в кедровниках и сосновых борах Томского района и придавать данным акциям региональный масштаб.