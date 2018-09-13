Первый путеводитель по ООПТ Дальнего Востока представили на ВЭФ-2018

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В рамках четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке состоялась презентация уникального путеводителя по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) Дальневосточного федерального округа, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Книгу "Заповедники Дальнего Востока. Современный путеводитель" представили председатель правительства Республики Саха Владимир Солодов и директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий и Байкальской природной территории Минприроды России Алексей Титовский.

В путеводителе "Заповедники Дальнего Востока" представлены 30 заповедников и национальных парков региона, приведены подробные сведения о климатических и географических особенностях, флоре и фауне заповедных территорий, выбраны наиболее впечатляющие достопримечательности. Особое внимание в книге уделено туристическим маршрутам: выполнено подробное описание, указана сезонность, описана ключевая инфраструктура.

Книга вышла отдельными тиражами на русском и на английском языках. Партнерами издания выступили Кроноцкий государственный заповедник и АНО "Экспоцентр "Заповедники России", в работе над путеводителем также приняли участие представители ООПТ Дальнего Востока.

"Изданный атлас выполнен ярко, профессионально, объективно и лаконично представляет информацию об особенностях каждой ООПТ Дальнего Востока. Данное издание станет надежным и удобным путеводителем для туристов", ‒ подчеркнул Титовский.

Сразу несколько объектов на территории Дальнего Востока — Камчатские вулканы, Ленские столбы, хребет Сихотэ-Алинь, остров Врангеля, Мыс Столбчатый — входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и включено в состав заповедников, природных и национальных парков. Доля особо охраняемых природных территорий на Дальнем Востоке выше, чем в других регионах страны.