Более тысячи туристов посетили нацпарк "Русская Арктика" за лето

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В национальном парке "Русская Арктика" в Архангельской области в течение туристического сезона 2018 года побывали 1079 посетителей, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Летом на территорию самой большой российской особо охраняемой природной территории состоялось 10 круизных рейсов по трем маршрутам, все рейсы сопровождали госинспекторы национального парка.

Традиционно посетителям было предложено совершить высадки и зодиачные круизы в наиболее привлекательных точках архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Туристы ознакомились с историей "Русской Арктики", ее флорой и фауной: наблюдали белых медведей, атлантических моржей, гренландских китов, морских птиц, белух и тюленей в естественных условиях обитания.