В заповеднике "Центральносибирский" провели мониторинг орнитофауны

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Научные сотрудники Института биологии Карельского научного центра РАН Сергей Симонов и Мария Матанцева провели комплекс работ по определению состава орнитофауны заповедника "Центральносибирский" в Красноярском крае, сообщает пресс-служба заповедника.

С 27 июля по 15 августа специалисты работали в районе кордона "Столбовая" на берегу Подкаменной Тунгуски. По берегам рек Столбовая, Дулькума, Танимакит и Биробчана провели запланированные маршрутные учеты птиц, а в окрестностях кордона "Столбовая" отловили птиц для видовой идентификации и кольцевания.

На берегах рек Подкаменная Тунгуска, Танимакит и Столбовая орнитологи зарегистрировали жилые гнезда сапсанов, на реках Подкаменная Тунгуска и Столбовая встретили орлана-белохвоста и скопу. Особый интерес у специалистов вызвала серая цапля, обнаруженная на небольшом озере вблизи кордона "Столбовая", так как стабильный гнездовой ареал этого вида находится значительно южнее мест исследования.