Четыре новых вида летучих мышей обнаружили в заповеднике "Комсомольский"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. На территории заповедника "Комсомольский" в Хабаровском крае обнаружены четыре новых вида летучих мышей, два из которых занесены в Красную книгу региона, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Основным методом изучения летучих мышей стал отлов с помощью устанавливаемых сетей с последующим освобождением животных. В результате исследований было отловлено 106 особей, на территории заповедника отмечено четыре новых вида: амурская ночница (Myotis bombinus Thomas, 1905); уссурийский трубконос (Murina ussuriensis Ognev, 1914); ночница Иконникова (Myotis ikonnikovi Ognev, 1912); двухцветный кожан (Vespertilio murinus Linnaeus, 1758). Первые два вида занесены в Красную книгу Хабаровского края.

Ранее для территории заповедника было известно три вида: сибирский ушан (Plecotus ognevi Kishida, 1927), восточная ночница (Myotis petax Hollister, 1912) и большой трубконос (Murina hilgendorfi Gray, 1842).

"Семь видов летучих мышей — достаточно высокое видовое разнообразие рукокрылых для заповедника, но мы считаем, что и такая цифра не является пределом для этой ООПТ. Уверен, что при более детальном изучении представителей отряда рукокрылых в различные сезоны года можно обнаружить еще два-три вида", — отметил зоолог Денис Казаков.

Помимо изучения видового состава летучих мышей ученые исследовали паразитов, обитающих на рукокрылых. Благодаря этому пополнились списки не только млекопитающих заповедника, но и насекомых.