В Калужской области в дикую природу выпущено семь зубров

В национальном парке "Угра" в Калужской области из вольера на волю выпустили группу зубров. Четверо взрослых животных и трое детенышей теперь будут жить в естественных условиях, сообщает официальный сайт Года экологии в России.

Взрослые зубры были привезены в марте текущего года из национального парка "Орловское полесье" (Орловская область), а зубрята появились на свет в мае уже на калужской земле.

"Орловское полесье" занимается восстановлением этого краснокнижного вида с 1996 года в рамках программы сохранения российского зубра, и на сегодняшний день заказник стал центром расселения вольных зубров в России. С 2014 года сотрудники национального парка расселяют животных на другие особо охраняемые природные территории в Калужской, Брянской и Смоленской областях. Из "Орловского полесья" на постоянное место жительства переселены 32 зубра. Животные хорошо перенесли переезд и благополучно адаптировались к новым условиям.

На сегодняшний день среднерусская группировка зубров, обитающая в национальных парках "Орловское полесье" и "Угра", заповедниках "Калужские засеки" и "Брянский лес", насчитывает около 600 особей. Эта вольная популяция по численности первая в России и вторая в мире. За последнее десятилетие это один из самых успешных природоохранных проектов в нашей стране.