Нацпарк "Куршская коса" оборудуют для маломобильных посетителей

До конца марта 2019 года в национальном парке "Куршская коса" планируется организовать образовательную экологическую площадку в рамках проекта "Экотропа "Королевский бор" – увидеть и сохранить".

Проект направлен на создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на официальном портале Года экологии в России.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Дмитрий Вышемирский Национальный парк "Куршская коса"

В старовозрастном лесу установят два природных лектория — беседки на берегу моря и залива, а также деревянные настилы протяженностью около километра, которые не только позволят гостям заповедной территории на колясках и с колясками передвигаться по лесу, но и защитят корневую систему деревьев от вытаптывания.

Кроме того, "Куршская коса" станет первым российским нацпарком, территория которого оборудована доступным экотуалетом для людей с инвалидностью.

После этого в нацпарке будет запущен цикл обучающих полевых занятий с детьми по проблемам Балтийского моря, мусора и изменения климата.