В национальном парке «Земля леопарда» появится новый туристический маршрут

В южной части национального парка "Земля леопарда" будет создан новый туристический маршрут, сообщается на официальном сайте АНО "Дальневосточные леопарды".

Новый маршрут получит название "Семиверстка" в честь протекающей в этой местности реки. Он станет первой тропой, доступной как для пешеходов, так и для велосипедистов. Протяженность маршрута составит от 7 до 10 километров.

"Семиверстка" будет оборудована информационными стендами, рассказывающими о парке, правилах поведения на заповедной территории и пожарной безопасности. Посетители получат карту с отмеченными видовыми площадками, местами отдыха, а также точками возможного обнаружения следов диких животных.

Разработка нового маршрута ведется совместно с научным отделом "Земли леопарда". Ожидается, что он сможет принять первых гостей уже в этом году.

"Земля леопарда" — национальный парк, созданный с целью сохранения и восстановления популяции дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире, численность которой в России сейчас составляет всего около 70 особей. На сегодняшний день более половины из них живет на "Земле леопарда".