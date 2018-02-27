Заповедник «Джугджурский»

Для тех, кто хочет посетить заповедник, особый интерес может представить горное озеро ледникового происхождения Байкаленок. Оно расположено на территории Джугджурского хребта на высоте 836 метров над уровнем моря среди возвышенностей и разломов. Его вода по чистоте не уступает Байкалу. Озеро Байкаленок весьма схоже формой с крупнейшим озером Байкал. Водоем прозрачен и чист, дно можно разглядеть даже сквозь глубину в десятки метров.

Также стоит посмотреть карстовые пещеры Оборы-Дже, Онис, Намская. В них можно увидеть красивейшие кальциевые отложения и сталагмитовые скульптуры. А пещеру Оборы-Дже местные жители называли «Черт топит печку». Название дано из-за особенности данной пещеры: и зимой и летом в ней держится одинаковая температура, а когда на улице минус 40–50, то из пещеры валит пар. Эвенки этот пар и принимали за дым, который якобы идет от печи самого черта.

Остров Ионы тоже может заинтересовать туристов. Он расположен практически в центре Охотского моря. С близкого расстояния остров кажется очень мрачным и, по сути, представляет собой отвесные скалы.

Люди не живут на этом маленьком участке суши, однако следы их деятельности на острове видны повсюду. На нем расположена только автоматическая метеорологическая станция и домик, где никто не живет и хозяин которого неизвестен. Лишь раз в год сюда приезжают, чтобы сменить батареи на станции. Главным богатством острова Ионы является животный мир. В летнее время здесь обитает более 3 миллионов птиц. Имеются также лежбища сивучей – их число на острове достигает 5 тысяч голов. Недалеко от острова на поднятом участке дна имеются небольшие банки, богатые крабами и рыбой.