Государственный природный заповедник «Джугджурский», как отмечают сотрудники, похож на арену тысячелетней борьбы непримиримых природных стихий – бурных рек, вздымающихся гор, и штормовых неистовых северных ветров.
Это противостояние» прослеживается даже в климате. Так, например, если в прибрежной части доминирует муссонный климат, то континентальная часть находится под влиянием резко континентального, а само побережье – умеренно континентального.
Это связано со специфичным режимом циркуляции течений Охотского моря, на берегу которого находится заповедник. В течение всей весны и первой половины лета здесь держатся льды. Холодные ветры со стороны моря также препятствуют увеличению температуры воздуха на побережье, в связи с этим лето там не только короткое, но холодное и сырое, с частыми туманами.
Помимо акватории Охотского моря, в территорию заповедника входят также множество рек и озер.
Реки заповедника характеризуются сильным течением, каменистыми руслами, множеством перекатов и резкими колебаниями уровня вод. Во время сильных дождей, а также в период весеннего половодья, реки становятся бурными, вздуваются, выходят из берегов, смывают речные наносы, несут подмытые деревья, которые иногда образуют большие заторы. Из-за этого реки пробивают себе новые пути, засоряют прежние, смывают острова и образуют новые.
Озера заповедника «Джугджурский» можно разделить на две группы: горные, расположенные в небольших котловинах, и долинные, находящиеся в речных поймах.
Особенно сотрудники заповедника выделяют озеро Антыкан. Оно вытянулось вдоль побережья, между устьем реки Улкан и полуостровом Нурки. Это озеро имеет огромное значение для заповедника, так как является одним из основных мест жировки водоплавающих и околоводных птиц.
Фауна заповедника включает 211 видов животных, из них 166 – птиц и 42 – млекопитающих. В таежных районах заповедника можно встретить красную полевку, восточноазиатскую мышь, бурундука, лося, бурого медведя, соболя, росомаху, каменного глухаря, кедровку и зайца-беляка. В горных – белую куропатку, зимняка и снежного барана. В прибрежной акватории заповедника встречаются разнообразные ластоногие: морской заяц, кольчатая нерпа и ларга.
В крупных реках Лантарь и Алдома встречается мальма, кунджа. В ручьях с медленным течением к этим видам добавляется колюшка, а в быстрых ключах шириной более 3 метров обитает горбуша – самый распространенный вид лосося.
Флора Джугджурского заповедника представлена 753 видами растений. Из них 33 включены в Красную книгу Хабаровского края, а 6 – в Красную книгу Российской Федерации. На состав местной фауны оказали влияние суровые климатические условия западной части Охотского моря (северо-западные ветры в зимнее время, высокая влажность воздуха, низкие температуры). В основном здесь произрастают тополя и лиственницы, два вида ели, заросли кедрового стланика и ольхи стланиковой.
Для тех, кто хочет посетить заповедник, особый интерес может представить горное озеро ледникового происхождения Байкаленок. Оно расположено на территории Джугджурского хребта на высоте 836 метров над уровнем моря среди возвышенностей и разломов. Его вода по чистоте не уступает Байкалу. Озеро Байкаленок весьма схоже формой с крупнейшим озером Байкал. Водоем прозрачен и чист, дно можно разглядеть даже сквозь глубину в десятки метров.
Также стоит посмотреть карстовые пещеры Оборы-Дже, Онис, Намская. В них можно увидеть красивейшие кальциевые отложения и сталагмитовые скульптуры. А пещеру Оборы-Дже местные жители называли «Черт топит печку». Название дано из-за особенности данной пещеры: и зимой и летом в ней держится одинаковая температура, а когда на улице минус 40–50, то из пещеры валит пар. Эвенки этот пар и принимали за дым, который якобы идет от печи самого черта.
Остров Ионы тоже может заинтересовать туристов. Он расположен практически в центре Охотского моря. С близкого расстояния остров кажется очень мрачным и, по сути, представляет собой отвесные скалы.
Люди не живут на этом маленьком участке суши, однако следы их деятельности на острове видны повсюду. На нем расположена только автоматическая метеорологическая станция и домик, где никто не живет и хозяин которого неизвестен. Лишь раз в год сюда приезжают, чтобы сменить батареи на станции. Главным богатством острова Ионы является животный мир. В летнее время здесь обитает более 3 миллионов птиц. Имеются также лежбища сивучей – их число на острове достигает 5 тысяч голов. Недалеко от острова на поднятом участке дна имеются небольшие банки, богатые крабами и рыбой.
Также вы можете посетить экскурсии, подготовленные администрацией заповедника.
Первая – экологическая тропа «Залив Федора».
Длится она 45 минут. Здесь вас познакомят с историей и основными направлениями деятельности заповедника. Сотрудники также расскажут о морских млекопитающих, встречающихся в акватории залива, морских колониальных птицах, животных и растениях, найденных в выбросах моря, и многом другом.
Вторая – «Мальминские острова».
За те полтора часа, что длится экскурсия, вы посетите Мальминские острова, полуостров Нурки и озеро Антыкан, а сотрудники заповедника расскажут о побережье Охотского моря, значение островов в сохранении колоний морских птиц и морских млекопитающих, а также о самих животных.
Добраться до заповедника проще всего на самолете. Из Хабаровска до села Аян, где расположена администрация ООПТ, два раза в неделю летают самолеты Ан-28. Билеты нужно бронировать за месяц до вылета, однако продажа осуществляется лишь в день вылета.
От села Аян до территории заповедника летом можно добраться на моторных лодках по Охотскому морю (время в пути – три-четыре часа), зимой – на снегоходах (время в пути – четыре-восемь часов). Автомобильных дорог до территории и на территории заповедника нет.
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