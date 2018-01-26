Ульяновскому заказнику "Ундория" присвоили статус геопарка

Ульяновский палеонтологический заказник "Ундория" получил статус геопарка, сообщается на официальном сайте Года экологии в России. Соответствующее постановление принято в ходе заседания регионального правительства.

"Создание регионального геопарка является первым и одним из главных этапов по подготовке заявки от региона и Российской Федерации для включения территории Ундоровского палеонтологического заказника и прилегающих Ундоровских гор в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Данная процедура позволит в дальнейшем не только сохранять геологические пласты и содержащиеся в них остатки уникальной палеофауны, но и акцентировать внимание на важности экологического образования", — подчеркнул губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Как сообщил министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Михаил Семенкин, в настоящее время уже разработана дорожная карта присвоения территории статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.