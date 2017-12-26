В новом статусе: часть внешних островов Финского залива стала заповедником

В России создан новый государственный природный заповедник "Восток Финского залива". Он состоит из девяти изолированных участков общей площадью 14 тысяч гектаров, включивших в себя территории островов и акваторию вокруг них. "Восток Финского залива" находится в пограничной с Финляндией и Эстонией зоне России. Идея создания заповедника появилась еще в 1990 году, но была реализована только сейчас.

Чего только не было в богатой истории внешних остров Финского залива: "оттепель" ледникового периода и рождение новых участков суши, переселение народов и морские сражения, уникальные научные открытия и великие люди, которые посещали острова, изучали их, отвоевывали. Викинги и славяне, пираты и дипломаты, анархист Петр Кропоткин и изобретатель радио Александр Попов, царь Петр Первый и президент России Владимир Путин. Многое и многих повидали эти удивительные территории, так щедро одаренные природой и сумевшие сохранить ее первозданное великолепие.

Теперь в истории части островов, в число которых входят Южный Виргин с его древними каменными лабиринтами, полный тайн Большой Тютерс и сказочно красивый Сескар, начинается новая глава — им присвоен статус заповедника. "Антропогенная нагрузка в Финском заливе возрастает. В условиях интенсивного хозяйственного развития Балтийского региона особый режим охраны природных комплексов позволит поддержать биологическое разнообразие, а некоторые виды — спасти от исчезновения", — отмечено на официальном сайте Года экологии в России.

Впрочем, эта новая глава истории островов писалась не очень быстро. Первые разговоры о том, что этим местам пора бы присвоить заповедный статус, начались в 1990 году. Но, по словам руководителя комплексной экспедиции "Гогланд" Русского географического общества Артема Хуторского, в те времена проект не мог получить развития по целому ряду причин, в числе которых недостаток финансовых средств, равнодушие местных чиновников, наличие военных объектов и режима погранзоны, причем последнее — рассматривалось как гарантия их неприкосновенности.

"На самом же деле острова были проходным двором для сборщиков металла, мародеров и любителей дикого туризма, а их потрясающая природа служила фоном для бесконечных свалок мусора, лесных завалов и шурфов "черных копателей", — пояснил Артем Хуторской.

Но вода камень точит. Те, кто побывал на внешних островах Финского залива, лично могли убедиться в точности этой поговорки: и буквально, увидев гигантские их валуны, обтесанные суровыми водами Балтики, и фигурально — познакомившись с работой участников комплексной экспедиции "Гогланд". Вот уже пять лет члены Русского географического общества ведут здесь исследования по целому ряду научных направлений, а в два последних года — еще и организуя волонтерские экологические вахты. В их лице мечты и усилия сотен человек, которые стояли у истоков создания заповедника, получили реальную помощь и логическое завершение.

"Экспедиции "Гогланд" удалось привлечь к островам внимание не только ученых, неравнодушных граждан и краеведов, СМИ, но и руководства страны, и, так сказать, придать необходимую динамику бюрократическим процессам", — рассказал Артем Хуторской.

Он также сообщил, почему новый заповедник получил название "Восток Финского залива", хотя изначально на всех документах фигурировало загадочное и труднопроизносимое имя "Ингерманландский".

"Начать с того, острова никогда не входили в условные границы Ингерманландии, которая сама по себе не более чем термин, придуманный шведами в 12 веке и укоренившийся у них в конце 16-ого, когда Швеция пыталась захватить русские земли. Более того, с 1617 года они стали так называть все территории, отторгнутые у России в Смутное время. У нас же, в России, термин "Ингерманландия" использовали всего три года в 18 веке. Позже он появился на карте лишь раз — в 1919 году в виде суверенной Северной Ингрии — республики, "прожившей" каких-то 1,5 года, но позволившей Эстонии претендовать на часть исконно русских территорий. Впрочем, учитывая, что первый грант на разработку проекта заповедника в 1999 году выделило шведское отделение WWF и в целом атмосферу "лихих 90-х", инициатива назвать заповедник "Ингерманландским" не удивляет. Главное, что историки и географы вовремя указали на все нюансы, а Минприроды выбрало объективный вариант "Восток Финского залива", — отметил Артем Хуторской.

Но получение статуса заповедника и выбор названия — это еще половина дела. Во-первых, нужно сформировать высокопрофессиональную и энергичную дирекцию. Во-вторых, обеспечить охранный статус не на бумаге, а на деле. За огромной территорией разбросанных островов нужен глаз да глаз, а инспектора на каждый остров не определишь.

"Видится целесообразным, чтобы дирекция заповедника с пограничниками и военными, несущими боевую вахту в Финском заливе, совместно разработали систему охраны островов, позволяющую контролировать проникновения, пресекать доступ разным, так сказать, нежелательным элементам. Ну, а мы, команда "Гогланд", к которой за пять лет присоединились десятки специалистов самых разных профессий, талантливые ученые, просто энергичные, неравнодушные люди — готовы всемерно помогать дирекции. Договоренность о самом тесном сотрудничестве у нас с Минприроды есть, и в ней заинтересованы все. Также, уверены, что с нами останутся и наши давние товарищи и партнеры — МИА "Россия сегодня", ИИМК РАН, ЛГУ им.А.С.Пушкина, ФСК ЕЭС, и новые, например, Краснодарское региональное отделение РГО, которое присоединилось к нам в этом году", — сказал Хуторской.

Пока, как подчеркнул Артем Хуторской, Русское географическое общество планирует следующий год с учетом необходимости урегулирования нюансов, связанных с присутствием человека и новым правовым статусом территории. Большая и дружная команда единомышленников "Гогланд" передаст дирекции нового заповедника все наработки, материалы, знания. И конечно, все ожидают, что на острова со своей традиционной экологический миссией отправятся волонтеры, тем более что 2018 год объявлен Президентом России (и председателем Попечительного совета Русского географического общества) именно Годом волонтера.