В новом статусе: часть внешних островов Финского залива стала заповедником

Теперь в истории части островов, в число которых входят Южный Виргин с его древними каменными лабиринтами, полный тайн Большой Тютерс и сказочно красивый Сескар, начинается новая глава — им присвоен статус заповедника. "Антропогенная нагрузка в Финском заливе возрастает. В условиях интенсивного хозяйственного развития Балтийского региона особый режим охраны природных комплексов позволит поддержать биологическое разнообразие, а некоторые виды — спасти от исчезновения", — отмечено на официальном сайте Года экологии в России.
Впрочем, эта новая глава истории островов писалась не очень быстро. Первые разговоры о том, что этим местам пора бы присвоить заповедный статус, начались в 1990 году. Но, по словам руководителя комплексной экспедиции "Гогланд" Русского географического общества Артема Хуторского, в те времена проект не мог получить развития по целому ряду причин, в числе которых недостаток финансовых средств, равнодушие местных чиновников, наличие военных объектов и режима погранзоны, причем последнее — рассматривалось как гарантия их неприкосновенности.
Но вода камень точит. Те, кто побывал на внешних островах Финского залива, лично могли убедиться в точности этой поговорки: и буквально, увидев гигантские их валуны, обтесанные суровыми водами Балтики, и фигурально — познакомившись с работой участников комплексной экспедиции "Гогланд". Вот уже пять лет члены Русского географического общества ведут здесь исследования по целому ряду научных направлений, а в два последних года — еще и организуя волонтерские экологические вахты. В их лице мечты и усилия сотен человек, которые стояли у истоков создания заповедника, получили реальную помощь и логическое завершение.
"Экспедиции "Гогланд" удалось привлечь к островам внимание не только ученых, неравнодушных граждан и краеведов, СМИ, но и руководства страны, и, так сказать, придать необходимую динамику бюрократическим процессам", — рассказал Артем Хуторской.
Он также сообщил, почему новый заповедник получил название "Восток Финского залива", хотя изначально на всех документах фигурировало загадочное и труднопроизносимое имя "Ингерманландский".
Но получение статуса заповедника и выбор названия — это еще половина дела. Во-первых, нужно сформировать высокопрофессиональную и энергичную дирекцию. Во-вторых, обеспечить охранный статус не на бумаге, а на деле. За огромной территорией разбросанных островов нужен глаз да глаз, а инспектора на каждый остров не определишь.
"Видится целесообразным, чтобы дирекция заповедника с пограничниками и военными, несущими боевую вахту в Финском заливе, совместно разработали систему охраны островов, позволяющую контролировать проникновения, пресекать доступ разным, так сказать, нежелательным элементам. Ну, а мы, команда "Гогланд", к которой за пять лет присоединились десятки специалистов самых разных профессий, талантливые ученые, просто энергичные, неравнодушные люди — готовы всемерно помогать дирекции. Договоренность о самом тесном сотрудничестве у нас с Минприроды есть, и в ней заинтересованы все. Также, уверены, что с нами останутся и наши давние товарищи и партнеры — МИА "Россия сегодня", ИИМК РАН, ЛГУ им.А.С.Пушкина, ФСК ЕЭС, и новые, например, Краснодарское региональное отделение РГО, которое присоединилось к нам в этом году", — сказал Хуторской.
Пока, как подчеркнул Артем Хуторской, Русское географическое общество планирует следующий год с учетом необходимости урегулирования нюансов, связанных с присутствием человека и новым правовым статусом территории. Большая и дружная команда единомышленников "Гогланд" передаст дирекции нового заповедника все наработки, материалы, знания. И конечно, все ожидают, что на острова со своей традиционной экологический миссией отправятся волонтеры, тем более что 2018 год объявлен Президентом России (и председателем Попечительного совета Русского географического общества) именно Годом волонтера.