Заповедные земли России
В новом статусе: часть внешних островов Финского залива стала заповедником
© РИА Новости / Евгений Одиноков
11:1326.12.2017
(обновлено: 12:50 26.12.2017)
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В новом статусе: часть внешних островов Финского залива стала заповедником

В России создан новый государственный природный заповедник "Восток Финского залива". Он состоит из девяти изолированных участков общей площадью 14 тысяч гектаров, включивших в себя территории островов и акваторию вокруг них. "Восток Финского залива" находится в пограничной с Финляндией и Эстонией зоне России. Идея создания заповедника появилась еще в 1990 году, но была реализована только сейчас.

Завершилась комплексная экспедиция РГО Гогланд-2017
© Владимир Демин
Завершилась комплексная экспедиция РГО "Гогланд-2017"
Чего только не было в богатой истории внешних остров Финского залива: "оттепель" ледникового периода и рождение новых участков суши, переселение народов и морские сражения, уникальные научные открытия и великие люди, которые посещали острова, изучали их, отвоевывали. Викинги и славяне, пираты и дипломаты, анархист Петр Кропоткин и изобретатель радио Александр Попов, царь Петр Первый и президент России Владимир Путин. Многое и многих повидали эти удивительные территории, так щедро одаренные природой и сумевшие сохранить ее первозданное великолепие. 

Теперь в истории части островов, в число которых входят Южный Виргин с его древними каменными лабиринтами, полный тайн Большой Тютерс и сказочно красивый Сескар, начинается новая глава — им присвоен статус заповедника. "Антропогенная нагрузка в Финском заливе возрастает. В условиях интенсивного хозяйственного развития Балтийского региона особый режим охраны природных комплексов позволит поддержать биологическое разнообразие, а некоторые виды — спасти от исчезновения", — отмечено на официальном сайте Года экологии в России.

Остров Гогланд в Финском заливе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Внешние острова Финского залива

Впрочем, эта новая глава истории островов писалась не очень быстро. Первые разговоры о том, что этим местам пора бы присвоить заповедный статус, начались в 1990 году. Но, по словам руководителя комплексной экспедиции "Гогланд" Русского географического общества Артема Хуторского, в те времена проект не мог получить развития по целому ряду причин, в числе которых недостаток финансовых средств, равнодушие местных чиновников, наличие военных объектов и режима погранзоны, причем последнее — рассматривалось как гарантия их неприкосновенности.

Комплексная экспедиция РГО Гогланд
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Плавали, знаем
"На самом же деле острова были проходным двором для сборщиков металла, мародеров и любителей дикого туризма, а их потрясающая природа служила фоном для бесконечных свалок мусора, лесных завалов и шурфов "черных копателей", — пояснил Артем Хуторской.

Но вода камень точит. Те, кто побывал на внешних островах Финского залива, лично могли убедиться в точности этой поговорки: и буквально, увидев гигантские их валуны, обтесанные суровыми водами Балтики, и фигурально — познакомившись с работой участников комплексной экспедиции "Гогланд". Вот уже пять лет члены Русского географического общества ведут здесь исследования по целому ряду научных направлений, а в два последних года — еще и организуя волонтерские экологические вахты. В их лице мечты и усилия сотен человек, которые стояли у истоков создания заповедника, получили реальную помощь и логическое завершение.

"Экспедиции "Гогланд" удалось привлечь к островам внимание не только ученых, неравнодушных граждан и краеведов, СМИ, но и руководства страны, и, так сказать, придать необходимую динамику бюрократическим процессам", — рассказал Артем Хуторской.

Он также сообщил, почему новый заповедник получил название "Восток Финского залива", хотя изначально на всех документах фигурировало загадочное и труднопроизносимое имя "Ингерманландский".

Рукотворные каналы и каменные стены: тайны лесной дюны Большого Тютерса
© Алексей Сулимов
Рукотворные каналы и каменные стены: тайны "лесной дюны" Большого Тютерса
"Начать с того, острова никогда не входили в условные границы Ингерманландии, которая сама по себе не более чем термин, придуманный шведами в 12 веке и укоренившийся у них в конце 16-ого, когда Швеция пыталась захватить русские земли. Более того, с 1617 года они стали так называть все территории, отторгнутые у России в Смутное время. У нас же, в России, термин "Ингерманландия" использовали всего три года в 18 веке. Позже он появился на карте лишь раз — в 1919 году в виде суверенной Северной Ингрии — республики, "прожившей" каких-то 1,5 года, но позволившей Эстонии претендовать на часть исконно русских территорий. Впрочем, учитывая, что первый грант на разработку проекта заповедника в 1999 году выделило шведское отделение WWF и в целом атмосферу "лихих 90-х", инициатива назвать заповедник "Ингерманландским" не удивляет. Главное, что историки и географы вовремя указали на все нюансы, а Минприроды выбрало объективный вариант "Восток Финского залива", — отметил Артем Хуторской.

Но получение статуса заповедника и выбор названия — это еще половина дела. Во-первых, нужно сформировать высокопрофессиональную и энергичную дирекцию. Во-вторых, обеспечить охранный статус не на бумаге, а на деле. За огромной территорией разбросанных островов нужен глаз да глаз, а инспектора на каждый остров не определишь.

Волонтеры и китайские экологи возложили венок к памятнику на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Экспедиция на Соммерс: какие надежды ученые возлагают на остров

"Видится целесообразным, чтобы дирекция заповедника с пограничниками и военными, несущими боевую вахту в Финском заливе, совместно разработали систему охраны островов, позволяющую контролировать проникновения, пресекать доступ разным, так сказать, нежелательным элементам. Ну, а мы, команда "Гогланд", к которой за пять лет присоединились десятки специалистов самых разных профессий, талантливые ученые, просто энергичные, неравнодушные люди — готовы всемерно помогать дирекции. Договоренность о самом тесном сотрудничестве у нас с Минприроды есть, и в ней заинтересованы все. Также, уверены, что с нами останутся и наши давние товарищи и партнеры — МИА "Россия сегодня", ИИМК РАН, ЛГУ им.А.С.Пушкина, ФСК ЕЭС, и новые, например, Краснодарское региональное отделение РГО, которое присоединилось к нам в этом году", — сказал Хуторской.

Пока, как подчеркнул Артем Хуторской, Русское географическое общество планирует следующий год с учетом необходимости урегулирования нюансов, связанных с присутствием человека и новым правовым статусом территории. Большая и дружная команда единомышленников "Гогланд" передаст дирекции нового заповедника все наработки, материалы, знания. И конечно, все ожидают, что на острова со своей традиционной экологический миссией отправятся волонтеры, тем более что 2018 год объявлен Президентом России (и председателем Попечительного совета Русского географического общества) именно Годом волонтера.

Пейзажи острова Большой Тютерс
© РИА Новости / Евгений ОдиноковКаменный пляж на острове Большой ТютерсКаменный пляж на острове Большой Тютерс
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Каменный пляж на острове Большой Тютерс
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПесчаный насып, на котором во времена Великой Отечественной войны располагались немецкие орудия для отражения атак советских войскПесчаный насып, на котором во времена Великой Отечественной войны располагались немецкие орудия для отражения атак советских войск
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Песчаный насып, на котором во времена Великой Отечественной войны располагались немецкие орудия для отражения атак советских войск
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМесто гнездования чаек рядом с островом Большой ТютерсМесто гнездования чаек рядом с островом Большой Тютерс
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Место гнездования чаек рядом с островом Большой Тютерс
© РИА Новости / Евгений ОдиноковНесмотря на каменистую почву острова, на нем растет много различных деревьевНесмотря на каменистую почву острова, на нем растет много различных деревьев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Несмотря на каменистую почву острова, на нем растет много различных деревьев
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПесчаный пляж острова Большой Тютерс в конце XIX века был курортом ФинляндииПесчаный пляж острова Большой Тютерс в конце XIX века был курортом Финляндии
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Песчаный пляж острова Большой Тютерс в конце XIX века был курортом Финляндии
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСвязи на острове практически нет, но на этом каменном пляже можно даже поймать 3GСвязи на острове практически нет, но на этом каменном пляже можно даже поймать 3G
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Связи на острове практически нет, но на этом каменном пляже можно даже поймать 3G
© РИА Новости / Евгений ОдиноковС песчаного насыпа открывается отличный обзор на прибрежную зону, поэтому советским войскам так и не удалось взять островС песчаного насыпа открывается отличный обзор на прибрежную зону, поэтому советским войскам так и не удалось взять остров
© РИА Новости / Евгений Одиноков
С песчаного насыпа открывается отличный обзор на прибрежную зону, поэтому советским войскам так и не удалось взять остров
© РИА Новости / Евгений ОдиноковБольшой Тютерс часто менял хозяев. Сначала это был финский остров, потом его сдали в аренду СССР, затем его захватили немцы, а теперь это территория РоссииБольшой Тютерс часто менял хозяев. Сначала это был финский остров, потом его сдали в аренду СССР, затем его захватили немцы, а теперь это территория России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Большой Тютерс часто менял хозяев. Сначала это был финский остров, потом его сдали в аренду СССР, затем его захватили немцы, а теперь это территория России
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЧасто рядом с этим местом плавает пара белых лебедей. Где-то недалеко находится их гнездоЧасто рядом с этим местом плавает пара белых лебедей. Где-то недалеко находится их гнездо
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Часто рядом с этим местом плавает пара белых лебедей. Где-то недалеко находится их гнездо
© РИА Новости / Евгений ОдиноковНесмотря на то что площадь острова составляет всего 8 кв. км, природа и ландшафт очень разнообразныНесмотря на то что площадь острова составляет всего 8 кв. км, природа и ландшафт очень разнообразны
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Несмотря на то что площадь острова составляет всего 8 кв. км, природа и ландшафт очень разнообразны
© РИА Новости / Евгений ОдиноковБольшинство открытых мест острова во время Великой Отечественной войны было занято орудиями или казармами немецких войск. Это был самый неприступный остров среди внешних островов Финского заливаБольшинство открытых мест острова во время Великой Отечественной войны было занято орудиями или казармами немецких войск. Это был самый неприступный остров среди внешних островов Финского залива
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Большинство открытых мест острова во время Великой Отечественной войны было занято орудиями или казармами немецких войск. Это был самый неприступный остров среди внешних островов Финского залива
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЛюбители рыбалки смогут ловить рыбу даже голыми руками, вода здесь очень чистая и прозрачнаяЛюбители рыбалки смогут ловить рыбу даже голыми руками, вода здесь очень чистая и прозрачная
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Наблюдать за закатами с острова можно вечно. Мало того, что они живописны, ни один из них не похож на предыдущий
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